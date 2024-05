Tesla zet nóg meer mensen op straat

Elon Musk blijft maar mensen de laan uit sturen…

Bij Tesla is niemand meer zeker van zijn positie. Of je nu de baas bent van de Supercharger-divisie of een medewerker die in de auto slaapt om harder te kunnen werken. Elon Musk haalt genadeloos de bezem door zijn personeelsbestand.

We berichtten eerder al over een ontslagronde waarbij 10% van het personeel de laan uit wordt gestuurd. Vorige week kwam het nieuws dat Elon Musk zo’n beetje de hele Supercharger-afdeling op straat zet. En nu volgt er weer een nieuwe ontslagronde, zo meldt Electrek.

Dit weekend kregen wederom een hoop Tesla-medewerkers het gevreesde mailtje dat begint met ‘Hello Employee’. Het zou nu vooral gaan om medewerkers van de afdelingen software, service en engineering. Musk is dus over de hele breedte van het bedrijf aan het snoeien in het personeelsbestand.

Intussen verstevigd Elon Musk zijn positie aan de top. Tom Zhu – de tweede man binnen Tesla – is namelijk niet ontslagen, maar heeft wel een functie elders gekregen. Hij gaat weer terug naar China om daar de activiteiten te leiden, terwijl hij werd genoemd als een potentiële opvolger van Musk.

Het zijn in ieder geval onzekere tijden voor iedereen die bij Tesla werkt. Het is namelijk nog niet duidelijk wanneer Elon Musk klaar is met mensen ontslaan. Iedere medewerker kan dus zomaar het ‘Hello Employee’-mailtje krijgen.

Via: Electrek