WTF: bedrijf wil 1,9 miljoen euro vangen voor Nissan Skyline

Maar we kunnen je alvast verklappen dat deze Nissan Skyline GT-R occasion er niet zo maar eentje is: het is een Nismo 400R. Praat dat een astronomisch bedrag van 1,9 miljoen euro goed?

We hebben het er recent vaak genoeg over gehad: voor een goede Japanse sportwagen betaal je tegenwoordig flink geld. Helemaal de generaties van aan het einde van de jaren ’90, bijzonder gemaakt door een bepaalde filmreeks. Liefhebbers beginnen te beseffen dat dit toch wel hele bijzondere auto’s waren en prijzen passen zich aan bij die gedachtegang.

Nissan Skyline prijzen

Neem nou de Nissan Skyline GT-R. Deze zomer werd er één verkocht voor meer dan 400.000 euro. Logischerwijs trokken we daarom de conclusie dat de prijzen nu officieel krankzinnig zijn. Zet je schrap: er is een bepaalde Nissan Skyline GT-R die nog ietsje meer moet opleveren. En dan is het niet eens de extreem gewilde generatie R34 maar de altijd iets ondergewaardeerde R33.

1,9 miljoen euro

We gooien gewoon gelijk de prijs erin: deze speciale Nissan Skyline GT-R moet 1,6 miljoen pond opleveren, wat omgerekend met de huidige koers 1.916.000 euro is. Geen tikfouten, niks. Dit is wat deze auto moet opleveren. Maar de echte kenners zitten nu al driftig in de pen dat het eigenlijk heiligschennis is om dit een Nissan Skyline GT-R te noemen. Dat is de basis, waarop uiteindelijk deze Nismo 400R gemaakt is.

Nismo 400R

De Nismo 400R is een product van Nissan’s welbekende Nissan Motorsport divisie genaamd Nismo. Die bouwden Le Mans-specificatie raceauto’s op basis van de Nissan Skyline GT-R in de jaren ’90.

Daarvan zou aanvankelijk een gehomologeerde straatversie komen die de fervente Gran Turismo-spelers wel kennen. De Nismo GT-R LM Road Version. Deze extreem brede versie van de R33 bestaat als prototype, maar het werd nooit een (gelimiteerde) productieauto.

Wat er wel kwam is de Nismo 400R. Dit was niet een homologatie-versie, maar wel een auto die het succes van de raceversie moest eren. Vandaar dat ook de motor de raceversie is van de welbekende RB26DETT. De 26 staat normaal voor 2.6 liter, maar in de raceversie is dit 2.8 liter. De racemotor genaamd RB-X GT2 is ontwikkeld door Nismo met behulp van partner Reinik. Uiteraard bleef de flinke dubbele turbo. De redline van de motor ligt op 9.000 toeren per minuut.

De Nismo 400R dankt zijn naam aan 400 pk en de R van Racing. Die 400 pk samen met 469 Nm was een flinke boost ten opzichte van de standaard R33 en ook de sprinttijd van 4 seconden naar de 100 is niet mis. De topsnelheid is precies 300 km/u, wat in 1996 aardig meekon met supersportwagens en zelfs een aantal supercars.

Laatste

Deze Nismo 400R occasion die in het VK te koop staat komt echter uit 1998. Het is nummer 40 van de officieel 40 die er gemaakt zouden zijn. In het register missen echter een aantal, waarmee dit op een prototype na één van 19 exemplaren is. De lakkleur is Deep Marine Blue (BN6), de enige Nismo 400R in die kleur. Als we de foto’s mogen geloven is de staat uitmuntend en deze auto heeft een respectabele kilometerstand van 61.000 km. Ook mocht dit exemplaar van de 400R ooit profiteren van een plekje op de Nismo-stand van het Goodwood Festival of Speed in 2016.

We zijn ons best aan het doen om de Nismo 400R een beetje op te hemelen. Want we twijfelen of het genoeg is om de prijs van ruim 1,9 miljoen euro goed te praten. De Nismo 400R is zeker erg speciaal, maar zou jij er bijna twee miljoen euro voor neerleggen? Zo ja, dan kun je je slag slaan bij een dealer in Engeland genaamd Harlow Jap Autos, die de Nismo 400R op hun website hebben staan.