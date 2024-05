Bentley Batur Convertible: open rijden met een 750 pk sterke W12

Deze fraaie cabrio is een van de allerlaatste auto’s met een W12.

In 2022 kwam Bentley met een aangename verrassing: de Batur. Dit was een bijzonder fraaie tweezits coupé. De Britten beloofden destijds dat er ook nog een ‘deel twee’ zou komen. Nu is het dan eindelijk zover: de Bentley presenteert de Batur Convertible.

De Batur Convertible is het derde speciale model van Bentley’s Mulliner afdeling, na de dichte Batur en de Bacalar uit 2020. Die laatste was ook een cabrio, maar die had geen dak. De Batur heeft dat wel en is daarmee dus een stuk praktischer. Helaas weten we niet hoe dat dak eruit ziet, want daar deelt Bentley geen plaatjes van.

Belangrijker is dat de Batur Convertible nog gewoon een dikke W12 onder de motorkap heeft. Daarmee is het de laatste der Mohikanen. Bentley zegt er ook bij dat het “een van de laatste Bentley’s is” met de W12. Ze zeggen echter niet dat het de állerlaatste is, dus wie weet zit er nog een leuk speciaaltje in het vat.

De Batur Convertible krijgt – evenals de coupé – de krachtigste versie van de W12, die maar liefst 750 pk en 1.000 Nm aan koppel levert. Dat is nog een stuk meer dan de Continental GTC Speed, die ‘slechts’ over 659 pk en 900 Nm beschikt.

Net als de dichte Batur is ook deze Convertible een fraaie verschijning, zonder al te veel overbodige fratsen. Waar de coupé een actieve spoiler heeft, is deze auto voorzien van een subtiele ducktail. Ook zien we andere velgen.

Ongetwijfeld is deze auto nóg fraaier in een chique kleur. Matoranje is ongetwijfeld niet ieders ding, zeker niet als deze kleur ook terugkomt in de velgen. Maar niet getreurd: iedere Batur zal een unieke samenstelling krijgen.

Dat zullen er overigens niet veel zijn, want de Bentley Batur Convertible wordt gelimiteerd tot slechts 16 exemplaren. Een prijs vermeldt Bentley uiteraard niet, maar ter indicatie: de coupé had een vanafprijs van rond de €2 miljoen. Deze zal daar nog iets boven zitten en daarmee is het waarschijnlijk de duurste Bentley ooit.