Rolls-Royce Cullinan Series II is even schrikken

Nee, dit is niet de nieuwste bodykit voor de Rolls-Royce Cullinan. Dit is de facelift.

De Britse luxemerken pakken uit vandaag, want na de Bentley Batur Convertible komt Rolls-Royce nu met de Cullinan Series II. Facelifts zijn bij Rolls-Royce meestal uiterst subtiel, maar in dit geval kunnen we in één oogopslag zien dat de Cullinan een paar cosmetische ingrepen heeft ondergaan.

De neus van de Cullinan Series II is best wel een stijlbreuk voor Rolls-Royce, want normaal zien we alleen horizontale en verticale lijnen. De ontwerpers zijn nu echter ook aan de slag gegaan met diagonale lijnen. Dat is eh… even wennen. We hebben een beetje het gevoel dat we naar een foute bodykit zitten te kijken.

Wat verder opvalt zijn de koplampen, waarbij de dagrijverlichting nu een omgekeerde L vormt. De zij- en achterkant heeft Rolls-Royce grotendeels met rust gelaten, op de uitlaatsierstukken na. Deze zijn nu een stuk groter, bijna vierkant, geworden.

Het interieur is qua opzet hetzelfde gebleven. In principe zit alles nog op dezelfde plek, maar nieuw is een glazen paneel wat over het dashboard loopt. In het midden van het dashboard is er ook een nieuw Centraal Informatie Display. Dit is gekoppeld aan het nieuwe SPIRIT-besturingssysteem wat geïntroduceerd werd op de Spectre.

Links naast het scherm (rechts bij de Britten) is een analoog klokje geplaatst met daaronder een metalen Spirit of Ectasy. Die is nu dus niet alleen op de motorkap te vinden, maar ook in het interieur.

De Rolls-Royce Cullinan Series II is er ook weer als Black Badge (de witte auto op de foto’s). Die kun je herkennen aan – je raadt het al – de zwarte accenten. Ook heeft deze uitvoering speciale 23 inch velgen. Op motorisch front is er geen nieuws. De V12 levert in de standaard Cullinan nog steeds 571 pk en in de Black Badge 600 pk.

Prijzen van de Cullinan Series II vermeldt Rolls-Royce natuurlijk niet, laat staan de Nederlandse prijzen. Ongetwijfeld zal de Cullinan weer een stukje duurder worden. Om een idee te geven: van de exemplaren die nu op Nederlands kenteken staan loopt de prijs uiteen van €411.376 tot €623.126. Dat is dus de orde van grootte waaraan je moet denken.