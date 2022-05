Het zit ze niet mee; F1-coureurs verdienen veel te weinig

Dat je die zin nog eens zou lezen hè? F1-coureurs verdienen te weinig. Het lijkt onjuist, maar het is toch écht zo.

We hebben altijd het idee gehad dat F1-coureurs zich geen zorgen hoeven te maken of ze ’s avonds nog wel kunnen afrekenen in de snackbar, of dat ze de wegenbelasting voor hun gezinswagen nog wel kunnen betalen. Want die knakkers verdienen toch allemaal een godsvermogen om in die snelle auto’s te kunnen rijden?

Tja. het is maar hoe je het bekijkt. Voor ons -normale stervelingen- verdienen ze absoluut een niet te bevatten hoeveelheid geld. Miljoenen en miljoenen per jaar als je het een beetje goed doet. Maar toch verdienen ze te weinig…

Waarvoor dan? Nou, om in de top 10 van rijkste sporters voor te komen natuurlijk!

F1-coureurs verdienen allemaal te weinig

Nou was de top 10 van best verdienende sporters volgens Forbes sowieso al niet het domein van de gemiddelde Formule 1-coureur, maar er was er de laatste jaren wél eentje in vertegenwoordigd. En dat was -vanzelfsprekend- Lewis Hamilton. De beste man stond vorig jaar op de achtste plek, maar is nu ineens verdwenen.

Nu betekent dit niet dat we allemaal medelijden moeten hebben met Lewis, want een salaris van naar verluidt 40 miljoen dollar per jaar is nog steeds een aardig bedragje natuurlijk. Maar het is wel te weinig om de ondergrens van de top 10 te halen. Die staat namelijk op 80,9 miljoen dollar.

Met als kanttekening dat in dit bedrag zowel de sportieve verdiensten als de sponsor- en andere inkomsten bij elkaar zijn opgeteld. Maar zelf dán haalt Lewis het niet.

Welke sporters verdienen het meest?

Een lijstje aanhalen en dan niet opnoemen wie er allemaal wél opstaan, is natuurlijk suf. Dus daarom doen we dat dus wel. Jij bent natuurlijk hartstikke benieuwd welke sporters er het best verdienen. Komt ‘ie:

Lionel Messi harkte het afgelopen jaar het meest binnen, 130 miljoen euro om precies te zijn. LeBron James staat met 121,1 miljoen op plek 2 en de top 3 wordt gecompleteerd door Cristiano Ronaldo met een jaarinkomen van 115 miljoen. En de rest van de lijst kun je hieronder bekijken.

Bij elkaar zijn de 10 rijkste sporters samen dus goed voor een jaarinkomen van bijna 1 miljard euro. Zelfs zonder F1-coureurs dus.

Misschien is er iemand die een crowdfunding voor Lewis of anders zelfs voor Max wil opstarten? Het is voor hen toch ook niet leuk dat ze eigenlijk niet meetellen met de grote jongens omdat ze te weinig verdienen?

Namens de sport; Bedankt!