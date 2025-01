Deze stoere offroader komt jou redden, waar je ook bent

Geen terrein is te ruig voor dit ‘Mountain Intervention Vehicle’ met flinke modificaties.

Het is voor autofabrikanten een mooie opgave om te kijken hoe hoog je nou kan komen met zo’n EV. In absolute hoogte dan. Da’s eigenlijk niks grensverleggends, want de hoogste begaanbare weg ter wereld is vastgesteld. Het is vooral bijzonder dat je daar komt in één rit.

Capabel

Voor het echte ruige werk wil je natuurlijk ook in het onverharde je mannetje staan. Dat kan nu met een nieuw concept van Genesis. Op basis van de GV60 EV (die zijn basis deelt met de Ioniq 5 en EV6) bouwde het merk een ‘Mountain Intervention Vehicle’. En dat voertuig komt jou redden. Ja, jij ook.

De belangrijkste modificatie van de GV60 MIV valt direct op: normale ronde banden zijn overrated. De Genesis heeft rupsbanden gekregen, een beetje zoals de ‘riem-band’ van een sneeuwscooter, maar dan op elke band één. Dat zagen we al eens eerder bij bijvoorbeeld de Subaru Impreza Gymkhana-auto van Ken Block, maar ook de Ford Focus RS die Richard Hammond bestuurde op Madagaskar tijdens een Grand Tour-special. Het heeft wat praktische nadelen als je het gebruikt op middelmatig onverhard terrein.

Des te meer heeft het voordelen in de steile besneeuwde heuvels, waar Genesis de GV60 MIV voor heeft bedacht. Naast de banden heeft de GV60 ook een dakrek gekregen en een kofferbak vol met hulpmiddelen. Het moet echt een soort Berner-Sennenhond worden, maar dan in autovorm. Handig voor gevaarlijke situaties waarbij noodhulp nodig is in de sneeuw.

Genesis onthult de GV60 MIV dan ook in Davos, in Zwitserland, bij het World Economic Forum. Gewoon, omdat er altijd een plek is voor behulpzaam zijn.