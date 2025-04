Waarom het belangrijk is om de verzekering van je auto’s regelmatig te controleren

Een autoverzekering is verplicht, dat weet iedereen inmiddels wel. Je moet in ieder geval verzekerd zijn voor schade aan anderen, dus die WA-verzekering is het minimale. Maar als je eenmaal verzekerd bent, betekent dat niet dat je er nooit meer naar hoeft om te kijken. Af en toe je polis erbij pakken kan je zomaar geld schelen. Want zeg nou zelf, niemand zit te wachten op een te hoge premie of een dekking die eigenlijk niet meer bij je past. Zeker als je weet dat vergelijken van een zakelijke auto verzekering tegenwoordig met een paar klikken geregeld is.

Je leven verandert en je verzekering moet mee

Er kan in korte tijd veel gebeuren. Misschien ben je verhuisd, heb je een andere baan of is je gezin uitgebreid. Al dat soort dingen kunnen invloed hebben op je verzekering. Stel dat je net een kindje hebt gekregen, dan is het misschien wel handig om iets als vervangend vervoer erbij te nemen. Niemand wil met een huilende baby aan de kant van de weg staan omdat de auto ermee ophoudt. Ook als je vaak de grens over gaat, bijvoorbeeld naar Duitsland, is het slim om te kijken of je dekking daar wel goed genoeg voor is. Je wilt natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan als je net over de grens met autopech staat.

Er komen steeds nieuwe opties bij

Verzekeraars zitten ook niet stil. Die komen regelmatig met nieuwe snufjes of aanpassingen in hun pakketten. Misschien is er inmiddels een verzekering die beter bij je past of eentje die standaard meer vergoedt, zoals ruitschade. Veel mensen blijven jarenlang hangen bij dezelfde verzekeraar zonder te merken dat ze eigenlijk te veel betalen of minder goed verzekerd zijn dan ze denken. Je bedrijfswagen verzekeren is namelijk net even anders dan wanneer het gaat om een auto of bus die je privé gebruikt. Even je verzekering onder de loep nemen kan dus echt verschil maken. Het zou zonde zijn als je elk jaar een paar tientjes laat liggen, alleen maar omdat je niet even hebt gekeken of er wat beters te vinden is.

Je schadevrije jaren zijn geld waard

Hoe meer jaren je schadevrij rijdt, hoe meer korting je kunt krijgen. Logisch ook, want je bewijst daarmee dat je geen brokkenpiloot bent. Maar dan moeten die schadevrije jaren natuurlijk wel goed geregistreerd staan. Soms gaat dat mis, bijvoorbeeld na een overstap naar een andere verzekeraar of als er onterecht een schadeclaim op je naam staat. Dan kan je premie ineens een stuk hoger uitvallen dan nodig is. Dus ook dit is iets wat je beter in de gaten houdt. Klopt alles nog? Is alles netjes overgenomen? Zo niet, dan kom je daar liever nu achter dan bij de volgende rekening.

Een kleine moeite met een groot verschil

Het kost je echt geen uren. Zet gewoon elk kwartaal een reminder in je telefoon en kijk even hoe je verzekering ervoor staat. In tien minuten kun je vaak al zien of alles nog klopt en of er misschien een betere deal te vinden is. Het levert je meer rust op én je houdt misschien wat extra geld over aan het eind van de maand. Wie weet hou je er wel een leuk etentje aan over. Kleine moeite, groot gemak.