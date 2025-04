Wat!? Europese Unie wil carbon uitbannen

Carbon is een schadelijk materiaal, aldus de EU.

Van sierdelen in het interieur tot complete carrosserieën, carbon fiber is niet meer weg te denken uit sportauto’s. Het wordt als sinds de jaren ’80 gebruikt, maar het is vandaag belangrijker dan ooit. Zelfs mét carbon zijn sommige auto’s nog zwaar, kun je nagaan wat het gewicht zou zijn zonder carbon.

Er is echter slecht nieuws voor alle sportwagenfabrikanten: Brussel dreigt carbon fiber uit te bannen. De EU heeft namelijk een voorstel gemaakt voor nieuwe richtlijnen omtrent ‘End-of-Live Vehicles’. Daarbij gaat het dus om het recyclen van auto’s.

Nu komt het: in het voorstel is carbon fiber aan de lijst met schadelijke materialen toegevoegd. Wat is het probleem? Bij de sloop kunnen er geleidende deeltjes in de lucht komen. Die zouden kortsluiting kunnen veroorzaken en er zijn gezondheidsrisico’s. De deeltjes zouden pijnlijk zijn als deze in contact komen met de huid of slijmvliezen.

Op dit moment worden onder meer lood, kwik en zeswaardig chroom aangemerkt als schadelijke (auto)materialen door de EU. Dit betekent niet dat deze stoffen helemaal niet gebruikt mogen worden in auto’s, maar er gelden wel strenge voorwaarden.

Als carbon straks in hetzelfde rijtje wordt geplaatst, zou dat flinke consequenties hebben voor de auto-industrie. En natuurlijk de carbon fiberindustrie. Maar misschien wordt de soep niet zo heet geheten als ze wordt opgediend. Het is ten slotte nog een voorstel, dus er staat nog niks vast.

Als de EU dit voorstel daadwerkelijk door wil zetten, zal er ongetwijfeld weerstand komen vanuit de industrie. Toray – de grootste producent van carbon fiber, deels in handen van Mitsubishi Group – heeft al aangegeven dat bedrijven dit samen aan moeten pakken. Hier is het laatste woord dus nog niet over gezegd.

Bron: Nikkei

Foto: BMW M3 CS met het nodige carbon fiber, gespot door @ecnerualcars