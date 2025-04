Stekker-swag in de BMW 330e Touring #test

De opgefriste BMW 3-serie Touring krijgt een veel grotere accu, de 330e kan je dus redelijk elektrisch gebruiken.

Denk je aan BMW, dan denk je aan de 3-serie. Althans, dat zou best logisch zijn. Maar liefst één op de acht modellen die momenteel wereldwijd door BMW worden geleverd, is een 3 Serie. Het model gaat inmiddels al 50 jaar mee en heeft al 50 jaar de aandrijving op de goede wielen. Op de achterwielen dus, want dat vinden puristen en autojournalisten zo ontzettend belangrijk.

Er is overigens wel een klein punt te maken rond het belang van achterwielaandrijving: het scheiden van besturing van aandrijving zorgt voor meer gevoel en in de basis betere rijeigenschappen. Hogere vermogens zijn ook makkelijker via de achterwielen naar het asfalt te sturen dan via de voorwielen. Om mijn eigen punt ook weer onderuit te schoffelen: BMW levert tegenwoordig ook ontzettende veel 3-series met xDrive vierwielaandrijving uit.

BMW 330e ook als xDrive

Ook de plug-in hybride versie van de BMW 3-serie is met xDrive te verkrijgen, maar de 330e uit de test was een “reguliere” achterwielaandrijver.

Voor de voortstuwing is een tandem van motoren verantwoordelijk. De verbrandingsmotor is een 2.0 turbo met een relatief bescheiden 184pk en 300Nm. Gelukkig wordt die ondersteund door een elektrische motor met nog eens 109pk en 265Nm. Het totaalpakket moet de typeaanduiding “330” waardig zijn en dat is die gelukkig ook. Het systeemvermogen is 292pk en totaal kan de combinatie van benzine- en elektromotor 420Nm op de achterwielen loslaten.

De sprint naar de 100 doet de BMW 330e in exact 6.0 seconde. De topsnelheid is gezien het vermogen van 292 pk best bescheiden: de begrenzer maakt er bij 230 km/u een einde aan.

Grotere accu, kleine benzinetank

Erg fraai is dat de e-motor is geïntegreerd in versnellingsbak, die daardoor slechts 15mm langer is geworden. Dat is mooi nieuws, net als dat het accupakket fors groter is geworden. Totaal is er nu 19,5 kWh beschikbaar voor een theoretische elektrische range tot 98 km. In de praktijk blijft daar in de winter nog zo’n 60 kilometer van over.

De benzinetank zal je niet zó snel leegrijden, maar is toch een stuk kleiner dan je mag hopen. Het accupakket neemt namelijk de plek onder de achterbank over en de benzinetank is verplaatst naar onder de bagagevloer. Je raadt het al: de tank werd ook een stuk kleiner. Met een inhoud van 40 liter zal je op vakantieritten iets vaker moeten stoppen…

In het interieur zijn de “nieuwe” schermen te vinden: net als andere BMW’s krijgt de 3-serie het fraaie BMW Curved Display. Achter het stuurwiel zit een 12,3 inch informatiedisplay en midden op het dashboard staat een 14,9 inch Touch Control Display. Samen zitten ze achter een zwarte gebogen glasplaat, wat er elegant uitziet. Mocht je méér van tech dan van autorijden houden, dan vind je de schermen wellicht wat klein.

Prijs BMW 330e Touring

Het is wel lollig: de 318i en 320i hebben bagageruimte, maar daar houden de voordelen dan ook wel op. En beiden zijn ze duurder dan de veel sterkere 330e die er vanaf 58.140 euro is. Mocht je nog even willen doorsparen: de M340i kost ongeveer een ton, een M3 Touring begint bij 1,5 ton.

De BMW 330e Touring uit de test was prettig rijk uitgerust, wat de catalogusprijs weer wat minder prettig maakt: 79.722 euro. Dan blijft er (behalve de zescilinder uit de M340i) niet zo veel meer te wensen over, maar prijzig is het wel.

