Hyundai breekt record en staat op eenzame hoogte

Elk record is er eentje en de Hyundai Ioniq 5 breekt eentje die in het Guinness Book of World Records komt.

Het is niet heel moeilijk om een wereldrecord te verbreken. Zo lang je maar wat vindt wat nog nooit iemand eerder heeft gedaan. Ondergetekende moet dan bijvoorbeeld denken aan dat de Bentley Bentayga ooit het record op Pikes Peak heeft gehad voor SUV’s. Niet omdat de 2,5 ton zware Bentayga nou de snelste SUV is, maar omdat de X5 M Competition, RS Q8 en Urus er simpelweg nog nooit geweest waren. Lamborghini heeft dan nu ook het record met de Urus.

Niche-record

Dat gevoel hebben we nu ook een beetje met een apetrotse Hyundai en hun Ioniq 5. Die heeft namelijk een wereldrecord verbroken. Het grootste rijbereik? Het snelste laden? De meeste kofferruimte? Een ronderecord met de 5 N? Niks van dat alles. Het is het record voor, ahem, de grootste hoogteverandering.

Ja, dat lees je goed. Hyundai heeft het record te pakken voor de grootste hoogteverandering in een EV. En niet door hem vanuit de ruimte uit een sonde te laten vallen, maar door te rijden. En wel van de hoogst toegankelijke weg in India op 5.799 meter tot en met het laagste punt van India op drie meter onder zeeniveau. Deze twee punten liggen 4.900 kilometer uit elkaar en de tocht duurde 14 dagen.

Volgens Hyundai bewijst deze monstertocht het doorzettingsvermogen en de allround inzetbaarheid van de Ioniq 5. Tsja, in de meedogenloze Himalaya-bergen liggen ook gewoon wegen. Het bewijst vooral het doorzettingsvermogen van het team dat de auto bestuurde om een ietwat vreemd record te breken.

Of het ging ze om de foto’s. Wat we in het geval van de foto’s in kwestie nog wel zouden begrijpen ook.