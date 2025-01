De iconische Volkswagen T3 is terug, soort van

Je kan al ruime tijd geen Volkswagen T3 meer kopen, tot nu dan!

Bij sommige dingen begrijp je wel dat ze een beetje verleden tijd zouden worden. Neem het model bestelbus zonder motorkap. Dat werkte prima voor de compacte verpakking van zo’n busje, maar voor de veiligheid is het minder. Vandaar dat vrijwel alles wat heden ten dage wordt verkocht toch een korte motorkap heeft, om te zorgen dat je knieën niet de kreukelzone vormen.

Oud model

Het zorgt er wel voor dat modellen als de Volkswagen Transporter die vorm moesten inleveren. Zo zag je bij de Volkswagen T3 dat het recept van de T1 en T2 gewoon hoekiger is gemaakt, maar vanaf de T4 kreeg je iets meer een motorkap. Toen veranderde uiteraard ook het feit dat de motor nu voorin kwam te liggen. Zoals gezegd hebben we in Europa vrijwel volledig gedag gezegd tegen busjes met een ‘stompe’ voorkant, maar in Azië en andere markten heb je ze nog. De Toyota HiAce, bijvoorbeeld. Ja, hier was dat een Europees busje ‘met motorkap’, zoals die van collega @Michel, maar in Japan wordt deze nog steeds verkocht als heel ander model (H200), die wel wat doet denken aan de oude Volkswagen T3 qua insteek.

Auto Motive Japan

Genoeg inspiratie voor het Japanse bedrijf Auto Motive Japan om eens te kijken of dat werkt. Zij pakten een HiAce en keken of je hem naar een Volkswagen T3 kan transformeren. En warempel: dat kan!

Het is geen hele uitgebreide ombouw, want eigenlijk is het enige wat op maat herzien wordt de voorkant. Daar gooit AMJ de bumper, voorkant en motorkap van de HiAce bij het vuilnis en wordt een op maat gemaakte bumper, motorkap en de iconische ‘grille-balk’ van de T3 toegevoegd. Da’s alles wat je nodig hebt om een semi-overtuigende T3 te maken van een momenteel nieuw verkochte bus.

Leuk detail: net als de originele Volkswagen T3 zitten de richtingaanwijzers onder de koplampen, in een apart stuk in de bumper. Dit is niet een replica van de units van een T3: dit zijn echte T3-glaasjes. Ingekocht bij de onderdelenshop van VW.

Wereldwijd

Ook leuk: je mag zelf kiezen welke ‘editie’ van de Volkswagen T3 jouw AMJ-HiAce moet voorstellen. Zo had ‘onze’ Europese T3 één ronde koplamp aan beide kanten van de horizontale grille.

In de VS werd geopteerd voor rechthoekige koplampen. Die wij ons herinneren waren iets breder dan de units van AMJ, maar het idee klopt.

De laatste is de Zuid-Afrikaanse versie, die had net als onze T3 ronde koplampen, maar dan met nog een set iets kleinere ronde koplampen daarnaast. Een beetje zoals de Golf II GTI.

Zoals je kan zien houdt AMJ de HiAce T3 in oude stijl middels oud ogende velgen en banden. Het enige nadeel is dat de lol qua T3-heid eigenlijk al ophoudt vanaf de voordeuren. De rest, inclusief de gehele achterkant, is gewoon HiAce gelaten. Maar goed, het is een hommage, geen replica. Het idee is al leuk genoeg.

Dat geldt overigens ook voor het interieur, al mag je daar wel kiezen voor stoelen met een vintage motiefje en een houten driespaaks stuurwiel. Dat laatste kost je wel een airbag, maar goed. Prijzen zijn inclusief de donorauto en starten vanaf zo’n 23.000 euro. Des te meer opties je wil of je wil de T3 bijvoorbeeld gebaseerd op een HiAce met 4WD hebben, dan kost het je ruim 28.000 euro. Omgerekend. Koopje!