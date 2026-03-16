Deze V10 diesel-hybride van Rolls-Royce heeft 1.900 pk!

Wie zei dat hybride alleen voor zuinige gezinsauto’s was?

Terwijl autofabrikanten druk bezig zijn met hybride en elektrische aandrijvingen voor personenauto’s, werken Europese defensiebedrijven aan iets vergelijkbaars voor een compleet andere categorie voertuig. De opvolger van de Leopard 2-tank krijgt namelijk een hybride aandrijflijn met een forse V10-dieselmotor. Oh, en 1.900 pk.

Hybride krachtbron voor de tank van de toekomst

Het Duitse defensieagentschap BAAINBw heeft niemand anders dan Rolls-Royce Power Systems de opdracht gegeven om een nieuwe aandrijflijn te ontwikkelen voor het Frans-Duitse Main Ground Combat System. Dat project moet uiteindelijk de huidige Leopard 2-tank van het Duitse leger en de Leclerc-tank van het Franse leger vervangen.

Het aandrijfsysteem levert meer dan 1.400 kW vermogen, wat neerkomt op ongeveer 1.900 pk. De basis bestaat uit een nieuw ontwikkelde MTU 10V 199 20.000cc V10-dieselmotor, gecombineerd met wat hybride-hulp. Daarmee wordt de MGCS naar verwachting het eerste zware rupsvoertuig met een hybride aandrijving.

Daarnaast moet de motor ook geschikt zijn voor verschillende soorten brandstof, inclusief brandstoffen van lagere kwaliteit. Dat is geen overbodige luxe in militaire operaties, waar de bevoorrading niet altijd zo voorspelbaar is als bij een tankstation langs de Autobahn.

Elektrische ondersteuning en slimme transmissie

Naast de dieselmotor speelt ook de elektrische aandrijving nog een belangrijke rol. De hybride opzet maakt het namelijk mogelijk dat de dieselmotor en elektromotor samen of afzonderlijk kunnen werken. Het systeem levert dus niet alleen vermogen voor de aandrijving, maar ook voor alle elektronische systemen aan boord. En dat zijn er best wat.

Moderne gevechtsvoertuigen gebruiken steeds meer elektriciteit voor sensoren, communicatieapparatuur en elektronische bescherming. Daar komt nog bij dat ZF een nieuwe eLSG 5000 transmissie ontwikkelt. Die combineert aandrijving, sturen en remmen in één geïntegreerd systeem en dat maakt zeer nauwkeurige manoeuvres mogelijk.

Inzet rond 2040

De eerste prototypes van het hybride aandrijfsysteem worden naar verwachting tegen het einde van dit decennium getest. Als alles volgens plan verloopt, kan de nieuwe generatie tanks begin jaren 2030 in productie gaan en rond 2040 operationeel worden.

Het zal dus nog even duren voordat je er eentje tegenkomt onderweg.