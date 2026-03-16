BREEK: BMW lekt eigenhandig de nieuwe 3 Serie!

Dit is jouw eerste blik op de gloednieuwe BMW i3!
BMW is een nieuwe tijdperk ingestapt getiteld Neue Klasse. Het eerste wapenfeit is de iX3. Een auto in het populairste segment en dus geen verkeerde zet van BMW, maar het liefst zien we BMW-modellen die het merk écht vertegenwoordigen. Modellen als de 3 Serie.
Overmorgen (woensdag 18 maart) toont BMW voor het eerste 3 Serie Neue Klasse aan de wereld. Door een foutje op de marketingafdeling kunnen we echter vandaag al de elektrische i3 laten zien.
Wat gaat er mis?
BMW had de presentatie van de i3 al klaarstaan op YouTube. De voorbereiding moet voor zo’n groot moment natuurlijk wel goed op orde zijn. Helaas is YT niet ongevoelig voor het lekken van beelden. De thumbnail van een ingeplande video of livestream staat bijvoorbeeld al online voordat de video wordt geplaatst. En dat is wat er mis ging bij BMW.
De presentatie genaamd ‘The new design language of the Neue Klasse’ stond vanmiddag al ingepland. We weten nu dus ook dat de presentatie om 11:30 uur is. BMW haalde hierna snel de livestream uit de planning, maar toen was het kwaad al geschiet. Oplettende YT-gebruikers sloegen een schermafbeelding op en deelden die met ons.
De datum van de tentoonstelling wisten we wel al. Door alle teasers en de komst van de iX3 Neue Klasse komt de vorm van de nieuwe 3 Serie niet als een verrassing. Toch is het leuk om het model nu alvast te zien. Het model is nog altijd duidelijk een BMW en heeft zoals aangekondigd hetzelfde voorlichtontwerp als de iX3.
Woensdag hoef je overigens geen compleet bericht te verwachten met kWh’en, pk’s en sprintsnelheden. BMW houdt op 18 maart de ‘ontwerppresentatie’. Dikke kans dat het merk een ander moment grijpt om nog een keer in het middelpunt van de aandacht te staan met de specificaties van de i3. Maar voor nu: tot woensdag, Neue Klasse 3 Serie!
V8Vantage zegt
Aan het haar van die meneer te zien gaat het om een model met hoogspanning.
Jeroen zegt
Beetje tam, als ik deze foto zie. Had toch een iets grotere wijziging verwacht qua uiterlijk.
V8Vantage zegt
Het zal vast onderdeel van de marketingstrategie zijn. Vanmiddag kreeg ik ook de uitnodiging (zoals zovelen) om woensdag de introductie bij te wonen.
Desalniettemin ben ik wel benieuwd naar deze.
sanderstline zegt
Dit vind ik een prachtige BMW. Het interieur kan mij nog niet bekoren maar van buiten erg mooi!
Johanneke zegt
Interieur is als een Tesla. Hopelijk worden ze ook geprijsd als een Tesla. Want de enige reden dat ik het van Tesla kan hebben is omdat ze spotgoedkoop zijn. Zat laatst in een model Y standard, dat is gewoon ziek goed voor 40k. Interieur is om te janken, maarja, 40k is echt goedkoop voor zoveel auto. Beetje als Kia van 20 jaar geleden.
CLE zegt
Ik kan het qua interieur en exterieur niet mooi vinden het Neue Klasse Design. Had er meer van verwacht.
Mocha Joe zegt
Jammer dat hij niet de smalle nieren van de iX3 heeft! Die vind ik zelf wel sprekend. Ben benieuwd naar de achterkant. De Touring krijgen we vast nog niet te zien.
Chauffeur zegt
Meer foto’s zijn ook al gelekt: https://www.thesupercarblog.com/all-new-bmw-i3-based-on-neue-klasse-concept-leaked/
Bas Leesberg zegt
Bedankt voor de tip chauffeur. Wij hebben ze nu ook opgedoken en toegevoegd aan het artikel.
cdlop01 zegt
Schitterend!
verdebosco zegt
Tjah, ik weet het niet. Beetje tam ontwerp lijkt het. Achterzijde zonder kloeke lampen, maar een net-niet balk verlichting. Ik wacht op de Giulia EV. Kijken of die het nog beter kunnen.
tortuga zegt
Van de week de nieuwe IX3 in het donker tegen gekomen. Wat een lelijk verschijnsel is die voorkant. (In het donker dan toch)
Vormgewijs is de IX3 ok.
Johanneke zegt
Mooi man. Ik vind dit design echt top voor lage auto’s, minder mooi op hogere auto’s. Deze en de nieuwe 5 worden gewoon weer mooie BMW’s!
Jurgen zegt
Geloof mij maar, dit is gewoon bewust gelekt, qua marketing hoef je ze niet veel meer te leren daar in München, dat snappen ze prima
banderas zegt
Precies, lekker 2x veel nieuwsberichten over dezelfde auto.
alcantara zegt
Zowat iedere auto wordt tegenwoordig ´gelekt´´
Snelle zegt
Afgelopen week weer paar uur in een Hyundai Ionic 5 N mogen sturen. Heb je 73k op zak en wil je een EV rijden met 650pk. Wat een apparaat zeg! Niet normaal. Zijn nog geen richtprijzen bekent bij BMW neem ik aan, ben benieuwd of ze er ook opties op doen die het rijden nog leuker maken!
rs133 zegt
En wat doet die hyundai er toe hier? Zo’n hok kan je echt niet met de i3 vergelijken…
bierbuik zegt
Smaken verschillen, ik vind de 5N een tof ding, deze BMW doet me erg weinig.
janmetdelangeachternaam zegt
Wanstaltig
banderas zegt
Voorkant als verwacht en dikke prima. Zijkant ook. Achterkant wel erg saai/2 Serie achtig.
kniesoor zegt
Enigszins verbaasd, dat dat vreemde 4-spaaks stuur het productiestadium gehaald lijkt te hebben 🤔
GJZ zegt
Net als de I5 is de I3 echt niet mooi, designers kijk nu eens lang naar een Ghibli of Giulia en ga dan tekenen dan word het misschien nog iets….
b088y zegt
Nu noem je met een ghibli en giulia wel hele populaire auto’s om aan te tippen
cubicinches zegt
Ik vind hem mooi! Zal in het grijs wat kaal uitvallen dus, goed kleurtje kiezen…
maussieknip zegt
1 woord: Wanstaltig!
alcantara zegt
Lelijk hok, wat een deceptie….
Snelle zegt
Rs133, ik kan mijn geld maar 1x uitgeven. Gok dat ze hier best wel wat voor gaan vragen, als dat in de buurt van 73k komt zou ik altijd nog even bij de Hyundai dealer binnen stappen. Voor het gave 6in lijn blok hoef je deze niet meer te kopen.. en loopt de emotie mijn inziens redelijk uit de EV modellen. Met hier en daar een uitzondering,
degrotemuis zegt
Seat Cordoba van voren, Tesla styling van binnen, 3 serie met schade aan de achterste raamstijl van opzij, 2 serie van achter. Beter dan de IX3 neue klasse en vast wel een succesmodel, maar hopelijk in het echt wel iets meer uitstraling dan deze foto’s
deuxani zegt
In een andere kleur en vanuit een bepaalde hoek ziet hij er best cool uit:
https://preview.redd.it/bmw-leaks-the-i3-themselves-v0-wlbx9zuu3gpg1.jpeg?width=1367&format=pjpg&auto=webp&s=23c4aa64a98d2a7cb5d155aaf1191d211f04821c
dare2think zegt
Proporties, proporties!
Door de grote schofthoogte (paardenwoord) lijkt het percentage ruit te laag tov de totale hoogte En vallen de voorkant en achterkant te hoog uit. Voor mij is het gewoon geen sedan op deze foto’s. Zoals een ezel nooit een paard wordt. Het zit er niet in.
vopo zegt
Ziet er werkelijk waar niet uit.
AudiRS zegt
Spuug en spuuglelijk. Zoals nagenoeg alle BMW’s. Behalve huidige 3serie X1 en X5.
Edge zegt
Heel fraai! En aangezien de werkgever vanaf 2027 ruim 12% van de cataloguswaarde per jaar aan belasting mag lappen voor niet volledig elektrische auto’s, wordt zo’n nieuwe i3 plots goedkoper voor om aan te bieden dan de 2-serie Gran Coupé die ik nu rijd. Grote kans dus dat dit mijn volgende auto wordt als het contract van de 2 Gran Coupé in 2028 afloopt.