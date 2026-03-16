BREEK: BMW lekt eigenhandig de nieuwe 3 Serie!

Dit is jouw eerste blik op de gloednieuwe BMW i3!

BMW is een nieuwe tijdperk ingestapt getiteld Neue Klasse. Het eerste wapenfeit is de iX3. Een auto in het populairste segment en dus geen verkeerde zet van BMW, maar het liefst zien we BMW-modellen die het merk écht vertegenwoordigen. Modellen als de 3 Serie.

Overmorgen (woensdag 18 maart) toont BMW voor het eerste 3 Serie Neue Klasse aan de wereld. Door een foutje op de marketingafdeling kunnen we echter vandaag al de elektrische i3 laten zien.

Wat gaat er mis?

BMW had de presentatie van de i3 al klaarstaan op YouTube. De voorbereiding moet voor zo’n groot moment natuurlijk wel goed op orde zijn. Helaas is YT niet ongevoelig voor het lekken van beelden. De thumbnail van een ingeplande video of livestream staat bijvoorbeeld al online voordat de video wordt geplaatst. En dat is wat er mis ging bij BMW.

De presentatie genaamd ‘The new design language of the Neue Klasse’ stond vanmiddag al ingepland. We weten nu dus ook dat de presentatie om 11:30 uur is. BMW haalde hierna snel de livestream uit de planning, maar toen was het kwaad al geschiet. Oplettende YT-gebruikers sloegen een schermafbeelding op en deelden die met ons.

De datum van de tentoonstelling wisten we wel al. Door alle teasers en de komst van de iX3 Neue Klasse komt de vorm van de nieuwe 3 Serie niet als een verrassing. Toch is het leuk om het model nu alvast te zien. Het model is nog altijd duidelijk een BMW en heeft zoals aangekondigd hetzelfde voorlichtontwerp als de iX3.

Woensdag hoef je overigens geen compleet bericht te verwachten met kWh’en, pk’s en sprintsnelheden. BMW houdt op 18 maart de ‘ontwerppresentatie’. Dikke kans dat het merk een ander moment grijpt om nog een keer in het middelpunt van de aandacht te staan met de specificaties van de i3. Maar voor nu: tot woensdag, Neue Klasse 3 Serie!