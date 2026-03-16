Autoblog.nl

BREEK: BMW lekt eigenhandig de nieuwe 3 Serie!

Auteur: , gepost om 34 Reacties

Dit is jouw eerste blik op de gloednieuwe BMW i3!

BMW is een nieuwe tijdperk ingestapt getiteld Neue Klasse. Het eerste wapenfeit is de iX3. Een auto in het populairste segment en dus geen verkeerde zet van BMW, maar het liefst zien we BMW-modellen die het merk écht vertegenwoordigen. Modellen als de 3 Serie.

Overmorgen (woensdag 18 maart) toont BMW voor het eerste 3 Serie Neue Klasse aan de wereld. Door een foutje op de marketingafdeling kunnen we echter vandaag al de elektrische i3 laten zien.

Wat gaat er mis?

BMW had de presentatie van de i3 al klaarstaan op YouTube. De voorbereiding moet voor zo’n groot moment natuurlijk wel goed op orde zijn. Helaas is YT niet ongevoelig voor het lekken van beelden. De thumbnail van een ingeplande video of livestream staat bijvoorbeeld al online voordat de video wordt geplaatst. En dat is wat er mis ging bij BMW.

De presentatie genaamd ‘The new design language of the Neue Klasse’ stond vanmiddag al ingepland. We weten nu dus ook dat de presentatie om 11:30 uur is. BMW haalde hierna snel de livestream uit de planning, maar toen was het kwaad al geschiet. Oplettende YT-gebruikers sloegen een schermafbeelding op en deelden die met ons.

De datum van de tentoonstelling wisten we wel al. Door alle teasers en de komst van de iX3 Neue Klasse komt de vorm van de nieuwe 3 Serie niet als een verrassing. Toch is het leuk om het model nu alvast te zien. Het model is nog altijd duidelijk een BMW en heeft zoals aangekondigd hetzelfde voorlichtontwerp als de iX3.

Woensdag hoef je overigens geen compleet bericht te verwachten met kWh’en, pk’s en sprintsnelheden. BMW houdt op 18 maart de ‘ontwerppresentatie’. Dikke kans dat het merk een ander moment grijpt om nog een keer in het middelpunt van de aandacht te staan met de specificaties van de i3. Maar voor nu: tot woensdag, Neue Klasse 3 Serie!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

  3. V8Vantage zegt

    Het zal vast onderdeel van de marketingstrategie zijn. Vanmiddag kreeg ik ook de uitnodiging (zoals zovelen) om woensdag de introductie bij te wonen.

    Desalniettemin ben ik wel benieuwd naar deze.

      • Johanneke zegt

        Interieur is als een Tesla. Hopelijk worden ze ook geprijsd als een Tesla. Want de enige reden dat ik het van Tesla kan hebben is omdat ze spotgoedkoop zijn. Zat laatst in een model Y standard, dat is gewoon ziek goed voor 40k. Interieur is om te janken, maarja, 40k is echt goedkoop voor zoveel auto. Beetje als Kia van 20 jaar geleden.

  12. Snelle zegt

    Afgelopen week weer paar uur in een Hyundai Ionic 5 N mogen sturen. Heb je 73k op zak en wil je een EV rijden met 650pk. Wat een apparaat zeg! Niet normaal. Zijn nog geen richtprijzen bekent bij BMW neem ik aan, ben benieuwd of ze er ook opties op doen die het rijden nog leuker maken!

  20. Snelle zegt

    Rs133, ik kan mijn geld maar 1x uitgeven. Gok dat ze hier best wel wat voor gaan vragen, als dat in de buurt van 73k komt zou ik altijd nog even bij de Hyundai dealer binnen stappen. Voor het gave 6in lijn blok hoef je deze niet meer te kopen.. en loopt de emotie mijn inziens redelijk uit de EV modellen. Met hier en daar een uitzondering,

  21. degrotemuis zegt

    Seat Cordoba van voren, Tesla styling van binnen, 3 serie met schade aan de achterste raamstijl van opzij, 2 serie van achter. Beter dan de IX3 neue klasse en vast wel een succesmodel, maar hopelijk in het echt wel iets meer uitstraling dan deze foto’s

  23. dare2think zegt

    Proporties, proporties!

    Door de grote schofthoogte (paardenwoord) lijkt het percentage ruit te laag tov de totale hoogte En vallen de voorkant en achterkant te hoog uit. Voor mij is het gewoon geen sedan op deze foto’s. Zoals een ezel nooit een paard wordt. Het zit er niet in.

  26. Edge zegt

    Heel fraai! En aangezien de werkgever vanaf 2027 ruim 12% van de cataloguswaarde per jaar aan belasting mag lappen voor niet volledig elektrische auto’s, wordt zo’n nieuwe i3 plots goedkoper voor om aan te bieden dan de 2-serie Gran Coupé die ik nu rijd. Grote kans dus dat dit mijn volgende auto wordt als het contract van de 2 Gran Coupé in 2028 afloopt.

Geef een reactie

Autoblog

Merken