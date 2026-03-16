Parkeren met een nieuwe Audi kost je een vermogen

Als je tenminste gebruik maakt van een nieuwe optie.

Kennen we Easy Park nog? Dat bedrijf dat het in den beginnen heel erg gemakkelijk maakte om je parkeergeld te voldoen en toen het succes had ineens de prijzen belachelijk hard omhoog gooide? Ja? Mooi, dan weet je over wie we het gaan hebben.

Want EasyPark en Audi hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe optie in de auto’s met de boksbeugel. Op de infotainmentschermen van de nieuwe Audi’s kan namelijk ook EasyPark worden gezet. En in de basis is dat echt wel handig.

Het idee is simpel: als je ergens parkeert in een gebied waar EasyPark werkt en de auto in de stand ‘Park’ zet, verschijnt er automatisch een melding op het scherm. Vervolgens kun je via het infotainmentsysteem de juiste parkeerzone kiezen en de parkeersessie starten. Je hoeft dus niet meer per se je telefoon erbij te pakken.

Parkeren met een Audi kost je een vermogen

Ook het stoppen van de parkeeractie gebeurt automatisch. Zodra je weer wegrijdt en de auto sneller gaat dan ongeveer 15 km/u, stopt de parkeersessie vanzelf. Dat zou je normaal gesproken gemakkelijk een hoop geld besparen, omdat je 1 geen boete krijgt en 2 je app niet aan laat staan terwijl je allang weer weg bent. Maar ja, de app is tegenwoordig bijna net zo duur als een parkeerboete dus wat schiet je ermee op. (Is overdreven, we weten het, maar het klonk lekker.

Mocht je toch denken dat wil ik; de functie wordt de komende tijd uitgerold naar Audi-modellen die zijn uitgerust met de Audi Application Store. Volgens planning moet de dienst eind deze maand al overal beschikbaar zijn.

Oh ja, even een laatste kleine ‘partypooper’, binnen de Volkswagen-groep is het niet helemaal nieuw. EasyPark zit al geïntegreerd in systemen van andere merken uit dezelfde stal, zoals Škoda, SEAT en CUPRA.

Maar nu kun je het dus eindelijk ook krijgen in je nieuwe Audi. We wensen je veel parkeerplezier. En een dikke portemonnee…