Ga op vakantie met Rolls-Royce

Hoef je zelf niet meer te bedenken wat te doen, Rolls-Royce regelt je vakantie deze zomer.

Nog op zoek naar een leuke last minute? Misschien even contact opnemen met Rolls-Royce. Het prestigieuze merk uit het Verenigd Koninkrijk is neergestreken in Zuid-Frankrijk deze zomer.

Om specifiek te zijn. Sinds gisteren tot en met 3 augustus moet je niet gek opkijken als je legertje Rolls-Royces spot in Saint-Tropez. Het merk organiseert hier een exclusieve ervaring voor klanten om kennis te maken met de modellen van het merk binnen een relaxte sfeer. Toch leuker dan een proefrit op een grijs industrieterrein in eigen land.

Gasten kunnen kennismaken met diverse Bespoke-modellen. Die worden uiteraard niet alleen statisch getoond, want dat is saai. Er staan proefritten gepland over de kronkelige kustwegen waar Sir Henry Royce himself ooit zijn vroege modellen testte. Een subtiele verwijzing naar het erfgoed van het merk.

Ook onderdeel van de feestweek zijn privéafspraken tussen jou en Rolls-Royce. Denk aan uitnodigingen voor besloten diners en exclusieve bijeenkomsten. Ook is er een “Rolls-Royce moment” op Nikki Beach. Aan champagne zal er geen gebrek zijn denk ik.

Het geheel is onderdeel van Rolls-Royce’s wereldwijde strategie om aanwezig te zijn op plekken waar hun klanten zich thuis voelen. In de Bijlmer ga je het merk niet vinden, maar Saint-Tropez is natuurlijk dé plek waar de gemiddelde Rolls-Royce-klant ongetwijfeld zijn of haar zomer spendeert.

Rolls-Royce zegt aanwezig te willen zijn op de meest verfijnde bestemmingen ter wereld. Daar is Saint-Tropez onderdeel van, maar er kunnen ook andere plaatsen tussenzitten. Dus als je nog suggesties hebt. Met genoeg prestige en luxe heeft Rolls-Royce er wel oren naar om er een feestje van te maken.

Klinkt goed allemaal. Helaas is de realiteit dat als je in Zuid-Frankrijk zit, het vaak beperkt blijft tot een vakantiehuisje of ergens op een camping met je Renault Captur. Ach, is ook leuk! Moet je maar denken.