Rolls-Royce tilt sterrenhemel naar volgende niveau

Tegenwoordig rijden paupers ook rond met een sterrenhemel, dus Rolls-Royce gaat een stapje verder.

Een sterrenhemel in je dak met meer dan 1.000 lampjes, dat kun je alleen in een Rolls-Royce tegenkomen. Althans, dat was zo. Inmiddels monteren ook paupers doodleuk een sterrenhemel in hun Golf. Dat haalt de exclusiviteit er wel een beetje vanaf.

Rolls-Royce gaat daarom een stapje verder met hun nieuwste Bespoke creatie. Deze auto heeft niet alleen een sterrenhemel, maar een complete Melkweg. Deze is volledig met de hand geschilderd, wat 160 uur in beslag heeft genomen. Het resultaat is een béétje kitscherig, maar toch wel fraai.

Ook de rest van de auto – een Cullinan – is bijzonder uitgevoerd. Het interieur is bekleed in lichtblauw met wit leer en op de deuren en hoofdsteunen is een sterrenmotief geborduurd. Ditzelfde motief zien we ook terug op het dashboard, maar dan geschilderd.

Het exterieur is juist vrij ingetogen qua kleurstelling. De auto is uitgevoerd in de kleur Arabescato Pearl, met een zeer subtiele lichtblauwe coachline. Verder is er natuurlijk niks subtiel aan een Rolls-Royce Cullinan, zeker niet sinds de facelift.

Het gaat om een one-off uitvoering voor een klant uit Dubai, maar waarschijnlijk is dit niet de laatste keer dat we een handgeschilderde hemel gaan zien in een Rolls-Royce. In een Golfje zullen we dit niet zo snel tegenkomen, maar er zijn natuurlijk goedkopere alternatieven te bedenken. Gewoon een afdruk van de Melkweg en klaar is kees.