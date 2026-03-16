Tesla-rijders worden eindelijk geholpen met iets waar ze moeite mee hebben

Eindelijk een oplossing voor het misselijk worden van (een) Tesla.

Iedereen kent het gevoel wel, je zit met tegenzin als passagier in een Tesla. Bij elk stoplicht wordt je door het one pedal driving als een harmonica dicht en opengevouwen van het dashboard naar je stoel. Voor dit probleem hebben ze wellicht bij Tesla eerst overwogen kotszakjes in het interieur te verwerken, maar ze zijn toch maar met een nieuwe software-update gekomen.

Soepel rijden is blijkbaar moeilijk

De Tesla Model Y heeft een nieuwe software-update gekregen. De vernieuwde Model Y (Juniper) krijgt ‘comfort braking‘, dit houdt in dat de Tesla soepeler tot stilstand wordt gebracht tijdens het regeneratief remmen.

De Model Y zou nu een ‘chauffeurstop’ moeten kunnen maken. Wat betekent dat de auto uit zichzelf bij het afremmen de remdruk zo doseert dat de stop heel soepel verloopt. Daardoor merken de passagiers vrijwel niet dat de auto tot stilstand is gebracht. Perfect dus voor de misselijkmakende hardremmers.

Het comfortabeler remmen komt alleen in de vernieuwde versie van de Tesla Model Y. Dat komt doordat deze versie een nieuw remsysteem heeft waar Tesla softwarematig de update op kan installeren. Dit vernieuwde remsysteem bestaat uit twee hydraulische cilinders die ervoor zorgen dat zelfs onder de 1 km/u de Tesla gedoseerd kan remmen.

Remmen en opladen

Tesla onthoudt ons nog van verdere informatie over waarom ze deze comfort braking in de nieuwe software-update hebben geïmplementeerd. Wel is de opfrisser wereldwijd beschikbaar voor alle Juniper Tesla Model Y’s.

Dit is niet de enige rem verbetering die Tesla heeft gebracht. In 2022 kwamen ze met het implementeren van het regeneratief remmen onder elke omstandigheid. Hierdoor kan de Tesla, ondanks een laag accu percentage of temperatuur, blijven remmen. In plaats van met de motor, gebruikt de Tesla dan de remmen om in snelheid te verminderen.