Die gast van The Hangover wil dat je een G-klasse koopt

De volledig elektrische Mercedes G-klasse, aanbevolen door Bradley Cooper.

Om de nieuwe Mercedes G-klasse met een elektrische aandrijflijn aan de man te brengen moeten de Duitsers natuurlijk reclame maken. Of nou ja, natuurlijk. Ze gaan reclame maken. Laat ik het zo zeggen.

Bradley Cooper en de Mercedes G-klasse

Wat is de markt? Nou, kijk eens om je heen. Je ziet een G-klasse het vaakst rijden in dure winkelstraten, Dubai en Beverly Hills. Wat dat betreft een briljante zet dat Mercedes niemand minder dan Hollywood-acteur Bradley Cooper heeft gestrikt om het nieuwe model aan te prijzen. Je weet wel, die vent van The Hangover en films als Silver Linings Playbook.

In een filmpje is te zien hoe de elektrische G-klasse zijn mannetje staat op onverharde wegen, maar uiteindelijk in de stadsjungle belandt. Laten we wel wezen. Dat is uiteindelijk waar je de G-klasse het vaakst tegen gaat komen. In de stad.

Als je het wagenpark van wereldberoemde acteurs en actrices bekijkt valt je als het goed is één ding op. Ja, de Lamborghini Urus is populair. De Mercedes G-klasse is nóg populairder. Het lijkt tot de primaire behoefte te behoren als je in Beverly Hills woont. Eten, een dak boven je hoofd, internet én een G-klasse. Niet alleen acteurs en actrices, ook producers, regisseurs en iedereen die verbonden is met de filmindustrie is verliefd op de G. De Defender en Urus hebben wat marktaandeel weggesnoept, toch blijft de G-klasse de nummer één.

Kortom, het is niet meer dan logisch dat Bradley Cooper de volledig elektrische Mercedes G-klasse moet verkopen. Aan zijn ‘eigen mensen’, maar ook de rest van de wereld met dit spotje. We zijn bijna overtuigd. Bijna. Nu nog ergens dik twee ton uit een oude sok vissen. Want de volledig elektrische Mercedes G-klasse is een pittig dure aangelegenheid.