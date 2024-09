Vernieuwde Audi e-tron GT nu als Exclusive Edition

Audi viert de lancering van de vernieuwde e-tron GT met de gelimiteerde Exclusive Edition.

Alsof een e-tron GT al niet bijzonder genoeg is doen de Duitsers er nog een schepje bovenop met het vernieuwde model. Het automerk uit Ingolstadt lanceert de Audi e-tron GT Exclusive Edition. Een extra dikke variant waarvan er slechts 299 stuks gelanceerd worden.

Koffie!

Audi brengt dit model slechts in een geselecteerd aantal markten uit, waaronder Noord-Amerika en Europa. De Audi is gespoten in de kleur Arabica Gray. De inspiratie komt van de klassieke Daytona Gray Pearl Effect kleur. In het licht komt er een gouden tint zichtbaar, terwijl de auto in de schaduw juist donker, grijs en bruinig lijkt. Als een koffieboon een kleur zou zijn!

De unieke velgen op de Audi e-tron GT Exclusive Edition zijn voor het eerst op deze auto verkrijgbaar in het zwart, matte Neodymium Gold of zilver. Neodymium Gold kwam als kleur op een auto voor het eerst verkrijgbaar op de RS6 Avant performance, aldus Audi.

In het interieur kiest Audi voor een combinatie van Mint Gray en Mora Violet. Het is voor het eerst dat Audi exclusive deze kleuren gebruikt voor het interieur. De sierlijsten zijn van hout, wat ook een eerste keer is. De sportstoelen zijn optioneel te krijgen met ventilatie. Geen echt leder materiaal, het is namaak in de e-tron GT.

Audi heeft er werk van gemaakt om je echt speciaal te laten voelen met de e-tron GT Exclusive edition. In het MMI-systeem van de auto is het unieke productienummer van je auto te zien. Er worden slechts 299 stuks gemaakt van de Exclusive edition, dus dat is dan één van de 299.

In Nederland begint de Audi e-tron GT bij zo’n 130 mille, of 165 mille voor de Performance met 925 pk. Of je koopt een Porsche Taycan.