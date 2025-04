Autofabrikant vindt jouw data verzamelen oké, omdat je op openbare weg rijdt

Wil je niet dat een autofabrikant je data verzamelt? Prima, gebruik dan alleen de privéweg naar je oprit.

We leven in het tijdperk van big data, machine learning en artificial intelligence. Vroeger was olie nog het slijk der aarde dan wel het zwarte goud. Alles was toen immers beter. Doch vandaag de dag is jouw data het smeermiddel dat de economie doet draaien. En mannen als Zuckerberg en kornuiten steenrijk maakt. 1984 kwam 40 jaar later dan gepland…

Er zijn gelukkig ook mensen die betutteling griezelig eng vinden, niet in de minste plaats in ‘Murica. Elke beweging lokt een tegenbeweging uit. De eerste keer dat we schreven over GM’s dorst naar data gaf de kalender nog 2011 aan. Inmiddels is General Motors in april 2024wel gestopt met haar ‘Smart Driver Program’. Dit verzamelde allerlei data over gebruikers van GM wagg0ls.

Doch omdat Amerika, zijn er ook rechtszaken. In Georgia werd The General keihard gedaagd om zich te verantwoorden. Evenals enkele big data bedrijfjes waaronder LexisNexis, een dochter van het gedeeltelijk Nederlandse RELX. De bedrijven verdedigen zich op een even boude als vernunftige manier. Zij claimen namelijk dat je privacy ophoudt op het moment dat je je in de publieke ruimte begeeft. Wat je met je auto, bijna per definitie doet. Tenzij je een eigen racebaan hebt in de achtertuin of iets dergelijks.

GM claimt dat als je je op de openbare weg begeeft, ‘iedereen’ je kan zien. En dus ook kan zien waar je heengaat, hoe hard je ongeveer rijdt, hoe fors je op de rem gaat, et cetera. Al die zaken waar verzekeraars om staan te springen. Dit klinkt als een nogal simpel verweer. Doch men beroept zich op een zaak uit 2015. Daarin besloot de rechter dat de privacy van iemand die door een drone gevolgd werd niet geschonden was, omdat betreffende persoon in de publieke ruimte gevolgd was. Big brother is stalking you. Wat de rechter beslist, zal je ongetwijfeld verbazen. Waarvan akte.