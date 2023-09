G-Klasse facelift wordt zeer ingrijpend

De G-Klasse facelift gaat zeer ingrijpend worden.

Dat de Mercedes-Benz G-Klasse op dit moment nog nieuw geleverd wordt, is eigenlijk een klein wonder. In tijden van downsizing, elektrificatie en duurzaamheid valt de auto lastig te verantwoorden. Alhoewel dat laatste niet helemaal waar is, natuurlijk.

G-Klasses zijn onverwoestbaar, dus over tientallen jaren rijden die auto’s nog steeds rond, scheelt weer een milieuvervuilend productieproces. Voor elk gebouwde G-Klasse hoeven er in de toekomst twee auto’s minder gebouwd te worden.

Dit is de laatste G500 met V8 van het huidige model.

Maar we begrijpen dat er een facelift aan zit te komen. En ondanks dat een G-Klasse een G-Klasse zal blijven, is het toch een vrij ingrijpende Modelpflege.

EQG

Mercedes komt binnenkort met een G-klasse met elektromotor (EQG). Die auto is al eens als concept voorgesteld en Mercedes heeft al bevestigd dat een productieversie onderweg is. Om te zorgen dat deze iets van een gunstige actieradius heeft, kan Mercedes niet alleen vertrouwen op extreem grote accu’s. Daarvoor moeten ze de EQG een stukje aerodynamischer maken. Dat zal een hele uitdaging zijn, want juist die blokkendoos-vorm maakt de auto iconisch.

Maar uiteraard hebben ze bij Das Haus daar wat op gevonden. Wat ze geleerd hebben van de EQG, gaat Mercedes óók toepassen op de gewone G-klasse.

Bij Autocar spraken ze Dr. Emerich Schiller, die ontwikkelingsbaas van de G-Klasse (en EQG). Die bevestigt dat de G-klasse een facelift krijgt. Ze hebben zo ongeveer elk onderdeel bekeken om te kijken hoe ze de auto zo aerodynamisch mogelijk kunnen maken. Efficiency is eigenlijk nooit een onderdeel geweest van de G-Klasse, dus er viel kennelijk heel erg veel te winnen.

G-Klasse Facelift gespot door Autoblog!

Nu Mercedes-Benz dit bevestigd heeft, kunnen we ook beter de door ons gespotte G-Klasse thuisbrengen. Dat was namelijk een gecamoufleerde G-Klasse, maar géén EQG. Elektrische auto’s (al niet PHEV) hebben in Duitsland altijd een ‘E’ aan het einde van het kenteken. Het was ook geen AMG, getuige de normale velgen, ‘kleine’ remmen en niet al te dramatisch vormgegeven bumpers.

Dus het antwoord was (en is) heel erg simpel: de auto die wij tegenkwamen is een gefacelift G-Klasse die vooral heel erg veel zuiniger gaat zijn. Qua motoren gaat er wel het een en ander veranderen. Nu is er een V8 benzine (G500), maar de kans is heel groot dat de nieuwe een zes-in-lijn gaat krijgen, de V8 is dan alleen leverbaar in de AMG-versie.

Op dit moment staat de G-Klasse niet in de Nederlandse prijslijsten, maar je kan ‘m op speciale bestelling uiteraard gewoon krijgen. De G-Klasse facelift staat gepland voor 2024, samen met de EQG. Daarnaast is een Baby G-Klasse óók onderweg.