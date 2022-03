Dikke rookwolken boven circuit Saudi-Arabië door aanval [video]

Het decor van het stratencircuit in Jeddah wordt opgevuld door grote zwarte rookwolken nadat het vuur werd geopend op een olievoorraad naast het circuit van Saudi-Arabië.

Het Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabië bracht veel teweeg in 2021. Toen moesten we het hele jaar wachten op de eerste race op het gloednieuwe circuit, die als één-na-laatste werd verreden in het seizoen. Nu is het compleet omgedraaid: Saudi-Arabië is de tweede Grand Prix die wordt verreden. En dat verrijden begint komend weekend. Tenminste, dat is de bedoeling.

Aanval op oliedepot

Want momenteel heersen er grote zwarte rookwolken boven Saudi-Arabië vanwege rookvorming. De reden? De Jemenitische rebellengroep Ansar Allah (of de Houthi’s) hebben het gemunt op de oliefaciliteit van Aramco. Toevallig hoofdsponsor van Formule 1: Aramco is een bedrijf uit Saudi-Arabië dat dus grootverkoper van olie is. De Houthi’s zouden ‘groots’ gaan toeslaan wat betreft aanvallen op verschillende bedrijven. Aramco werd dus vandaag getroffen, maar dat zal niet de laatste explosie in het land zijn. Gezellig!

Formule 1 gaat door?

De grote rookwolken zijn duidelijk te zien vanaf het F1-circuit van Saudi-Arabië. Toch is het geen gevaarlijke situatie op het circuit, dus gaat de Formule 1 gewoon door zoals gepland. Momenteel is VT2 bezig en dat gaat gewoon zijn gangetje. Vooralsnog dus geen afgelastingen, verplaatsingen of andere ongein. Dat terwijl het oliedepot, zo’n 10 km van het circuit af, er nogal licht ontvlambaar uit ziet.

Alles kan dus nog veranderen, maar voor nu nog geen paniek. Behalve voor de medewerkers bij Aramco. Hoe het daar nu gaat is niet bekend. (via Reuters)