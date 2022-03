Autoblog Garage: eerste update A6 duurtester

We hebben de eerste update van de Audi A6 op deze zaterdagochtend!

Het heeft even geduurd voordat we een update hadden met de Audi A6. Maar hier is ‘ie dan! Normaal gesproken waren we altijd erg vlot met het opvolgen van de upgrades voor de Autoblog-duurtesters. In dit geval ging (en gaat) er eventjes wat tijd overheen. Uiteraard gaan we vertellen hoe dat komt.

Om met de deur in huis te vallen: er zat een beetje werk aan om de auto goed te krijgen. Een complexe Duitse auto kopen van 11 jaar oud blijkt dus niet een verstandige keuze te zijn geweest! Hebben we daar spijt van? Tuurlijk niet. Dat zullen we uiteraard toelichten.

Paar lijken uit de kast

Het eerste artikel was direct geplaatst na het aanschaffen van de auto. Meestal zit daar meer tijd tussen. Maar ja, infantiel ongeduld won het van nuchtere gelatenheid. Nadat we de auto hadden opgehaald in Duitsland, stond deze bij onze Uli, die de auto ging invoeren in Nederland. Daar gaan uiteraard een paar weekjes overheen, zeker met kerst en oud- en nieuw voor de deur.

In die periode viel ons wel het een en ander op. De meest serieuze is de motor. De tikte als ‘ie ijskoud was. Het CAJA-blok is vrij sterk, maar heeft een achilleshiel: de distributieketting. Deze kan gaan rekken als de spanners niet goed functioneren. Hierdoor kan in principe de gehele motor in de soep lopen. Het vervangen van de kettingen (het zijn er vier) en de spanners is vrij prijzig. Je kijkt al gauw tegen 3-5 mille aan. En ja, de dealer is nog (veel) duurder. Verhalen van 7 tot 11 mille zijn echt geen uitzondering op ‘het internet’. Uiteraard hadden we ernaar gevraagd, maar volgens de verkoper had de auto er nul last van. Bij het ophalen van de auto deed het probleem zich niet voor.

Gelukkig had Uli een oplossing. Een kennis van hem is gespecialiseerd in Duitse auto’s en al helemaal in distributiekettingen. Audi is hierin zeker niet de enige, ook bij BMW, Mercedes-Benz en Porsche komen deze issues veel voor. Als je een Duitse auto met een potente motor koopt, dien je hier gewoon rekening mee houden. We hebben de afspraak gemaakt dat ik de Audi liet staan en de meesterlijke monteur er in alle rust naar kon kijken. Kon ik mooi deze video keer op keer bekijken om te zien wat ik nog meer gemist heb…

Sisser

Gelukkig viel het uiteindelijk heel erg mee. Ja, er was wel degelijk een probleem, maar het was in een vroeg stadium. Het palletje voor de kettingspanner aan de rechterkant was lam geworden. Dit onderdeel kost een paar tientjes, maar als het niet goed functioneert, duurt het te lang voordat de spanner zijn werk kan doen. Resultaat: een tikkende motor. Het euvel deed zich alleen aan de linkerkant voor, niet aan de rechterzijde. Het advies: links meteen vervangen en houd rechts in de gaten. Als die ook geluid begint te maken, kan die vervangen worden.

Uiteindelijk is het nooit een goedkope exercitie, maar er zit een verschil tussen honderden euro’s en duizenden euro’s. Nu ben ik niet compleet achterlijk en had ik wel íets aan achterstallig onderhoud verwacht. Je bent zo een flink bedrag kwijt aan onvoorziene kosten met zo’n Duits slagschip. Tijdens de reparatie viel nog wat op. De vacuümpomp had zijn beste tijd gehad en lekte flink wat olie. Daardoor kreeg ik weer een Alfa 159-flashback, die lekte in het begin ook wat olie. De vacuümpomp is vervolgens direct vervangen door een nieuwe en…. Helemaal goed!

Er zijn geen bijgeluiden, geen lekkages. Gewoon een uitstekend functionerende motor. Het olieverbruik is sindsdien heel erg keurig. Dat kan weleens erg zijn (zuigerschraapveren, ook echte Duitse degelijkheid), maar deze motor heeft daar niet zo’n last van gelukkig.

Benzine

De 3.0 TFSI verbruikt wel iets anders dan olie: benzine! En een hoop ook. Nu rijden we niet enorm veel lange stukken met de Audi, maar het verbruik is vrij stevig te noemen. Tussen de 1 op 6 en 1 op 9, afhankelijk van de haast. Het is een grote zware auto met vierwielaandrijving en een automaat, dus wederom: het mag geen verrassing zijn. Het was gelukkig ingecalculeerd. Het is alleen wel opvallend hoeveel sneller en zuiniger mijn 325d was.

Nou ja, was, eh: is! Wellicht hadden we het de vorige keer niet kundig gecommuniceerd, maar de Audi A6 is niet zozeer de vervanger van de 325d, maar is ernaast gekomen. De 3 Serie is nu helemaal naar wens en rijdt precies zoals ik het prettig vind. Aangezien ik iets meer kilometers ga maken, is een diesel juist wel zo handig. De ideale garage dus. Het zou zonde zijn om de 325d nu meteen te verkopen. Zeker met die bizarre benzineprijzen is het wel lekker om een auto te hebben die zuinig kan rijden als het moet.

Winterbanden

Zijn er upgrades die we kunnen vermelden bij de Audi A6? Ja, eindelijk! De eerste is inmiddels gemonteerd. De Audi A6 moest winterbanden hebben. De standaard zomer-Pirelli’s mochten van mij gaan. Ik had voornamelijk moeite met het design van de velgen. Ja, het zijn gesmede Fuchs-wielen. Maar man wat zijn ze lelijk. Het zijn ook bewust de standaard velgen: dus te klein en een afstotelijk design. Dat is bewust gedaan, een kleine gesmede velg houdt het gewicht lekker laag (goed voor een laag kentekengewicht). Maar het is dermate afzichtelijk dat iedereen de duurdere velgen bestelt. En terecht.

Ik heb gekozen voor een vrij eenvoudige velg. De reden is simpel: geld, leeftijd en afstand. Op Marktplaats was er niet heel erg veel te koop. Een paar setjes die ernstig beschadigd waren (met versleten banden) voor 400-500 euro en een paar setjes die netjes waren voor 1.500 euro. Ook moest ik nog een eindje rijden om ze op te halen. Maar toen kwamen deze wielen voorbij. Een keurig setje 18 inch A6-wielen met nagenoeg nieuwe Michelin Alpin 5-winterbanden. De verkoper (een naamgenoot nota bene!) had ze voor een schappelijke prijs te koop staan in het dorp. Ik moest dus eventjes gaan kijken, daar de set goedkoper was dan een nieuwe set banden.

Kortom, de perfecte oplossing snelle oplossing voor de winter. In dit geval wilde ik perse winterbanden. Dit is namelijk de perfecte auto voor de wintersport, dus met een echte winterbanden (in plaats van de Continental Allseason-banden die ik op de BMW heb) kun je gemakkelijk enkele keren per jaar naar de Oostenrijk rijden. Eerste indruk: ze zijn lekker stil en ‘soepel’. Dankzij de iets agressievere ET-waarde van deze wielen stuurt de A6 aanzienlijk prettiger in. Een win-win, dus. Natuurlijk, het waggelt mij allemaal iets te veel door de enorme bandwang, maar voor een winterband vind ik het prima.

Groot

Dus waar zijn we nu aanbeland? Is het een enorme ramp wat er allemaal gebeurd is? Nee, niet echt. Het is nooit leuk om gebreken tegen te komen en de verkoper heeft mij en Uli goed om de tuin weten te leiden. Aan de andere kant heb ik absoluut niet de hoofdprijs betaald voor de auto en zijn er ook voldoende positieve dingen te melden. Daarbij is het een witte A6 Avant met de 3.0 TFSI-motor en weinig kilometers, vind ze maar eens vandaag de dag.

Want laten we eventjes naar de goede dingen kijken. Ten eerste is de A6 Avant van de 4F-generatie enorm groot. Ten opzichte van mijn E91 is het officieel slechts een klasse hoger. De E91 is echter voor het D-segment vrij krap, terwijl de A6 een ruime E-segmenter is. Omdat de motor zo ver naar voren zit, heb je simpelweg veel meer ruimte. Dat niet alleen, ook het gevoel is groter omdat het dashboard verder naar voren zit. Het past ook bij de zitpositie, dit zijn reiseauto’s pur sang.

De motor is een absolute parel en geeft de A6 het oh zo belangrijke cachet. De V6 klinkt geweldig. Het is geen mooie Alfa-brul die een Busso kan maken, maar een wat complexer en mechanischer geluid. Zeker vanuit de uitlaat klinkt ‘ie lekker, alhoewel het wel ietsje luider mag van mij. De motor pakt verder schitterend op, maar het is (nog) geen enorme powerhouse. Op de snelweg houdt de A6 de 325d overigens met geen mogelijkheid bij. Gek, een auto met 290 pk kan dus wat langzaam aanvoelen.

Quattro

Een ander item dat de A6 tot zo’n fijne auto maakt is de vierwielaandrijving. De Audi A6 is daarentegen wel serieus rap op de sprint vanuit stilstand. Waarbij je met de E91 zit te stoeien tussen grip en slip, gáát deze A6. Zeker in de sportstand. Die 0-100 km/u van 6,1 seconden haal je met kinderlijk gemak. Het systeem drukt 60% naar de achterwielen, dat geenszins zorgt voor driftmogelijkheden. Je hebt gewoon iets minder onderstuur bij gasgeven in een krappe bocht (maar nog wel onderstuur). Een complete rijervaring voor een langere trip moeten we nog een keer doen met de Audi om een goed beeld te krijgen.

Uiteraard zal de Audi ook voorzien worden van diverse upgrades (dat we thuis ‘regulier onderhoud’) noemen. Toevallig stonden er al een paar op de planning afgelopen week. Daarnaast hebben de afgelopen week ook gebruikt om even goed te zoeken naar onderdelen om de A6 iets meer nog eigen smaak aan te kleden. De volgende updates zullen elkaar dan hopelijk iets sneller opvolgen, evenals een tussentijds update met de 325d. Houd de Autoblog Garage dan ook goed in de gaten!