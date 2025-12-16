Wordt klussen aan je auto dan toch weer makkelijker?

Als het aan Mercedes ligt moet een reparatie zelf uitvoeren weer een stukje makkelijker worden.

Vrijwel elke technologie -auto’s incluis- verandert niet op elke manier de goede kant op. Iets wat bijvoorbeeld bij smartphones al een tijdje onder vuur ligt: het zelf (of door een derde partij) kunnen repareren van een defect. Weet je nog dat je ooit de accu zelf uit een telefoon kon halen? Ga dat nog maar eens proberen. Of wat denk je van zelf een koplamp vervangen. De hele behuizing wellicht, maar de tijd van een nieuw peertje in de behuizing schroeven ligt ver in het verleden.

Reparatie moet makkelijker

Waarom is het zo moeilijk? Meerdere redenen, maar wat zeker meehelpt is dat je zo gebruikers stimuleert om de dealer op te zoeken, die het op de voorwaarden van de fabrikant kan vervangen. Maar het niet meer zo makkelijk kunnen hergebruiken van componenten zit de circulaire economie wel een beetje dwars. Mercedes vindt het tijd voor actie en wil reparatie makkelijker maken: om meer te kunnen recyclen, moet een beetje DYI kunnen. Met iets dat Das Haus ‘Tomorrow XX’ noemt, worden een aantal doelstellingen gepresenteerd. Eentje daarvan moet goed nieuws zijn voor de handige Harry’s.

Circulaire koplamp

Eén van de kernpunten van Tomorrow XX van Mercedes is dan ook een circulaire koplamp. Nee, niet de terugkeer van ronde koplampen, circulair als in ’te recyclen’. De belangrijkste stap: lijm wordt in de ban gedaan. Alle componenten van de koplamp zitten aan elkaar geschroefd. Dit houdt in dat niet meer de hele koplamp als één geheel vervangen hoeft te worden, maar er per component gekeken kan worden. Oké, een nieuw peertje erin schroeven is het niet, maar het zorgt ervoor dat meer gerepareerd, en minder weggegooid hoeft te worden. En dat is altijd een dikke plus. Helemaal omdat je dit met een rechter- en een linkerhand dan wellicht zelf kan, waardoor je niet een rekening van een half koophuis bij een dealer moet betalen.

Mercedes wil namelijk dat auto’s waar mogelijk gebouwd kunnen worden van volledig gerecyclede materialen. Tomorrow XX noemt bijvoorbeeld ook het kunnen gebruiken van autobanden om synthetisch leder van te maken. En dus een nadruk op dingen zo in elkaar zetten dat ze ooit nog weer uit elkaar kunnen, ook in het interieur. Reparatie bevorderen, vervanging enkel als allerlaatste poging. Binnenkort dus weer een reparatie aan je Mercedes zelf uitvoeren?