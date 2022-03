Ferrari geeft hun straatauto’s weer een vleugje Formule 1 mee

Formule 1 sijpelt zo weer een beetje door in het straatauto-gamma van Ferrari. Het zit in het DNA.

Bij een auto in de prijsklasse van een Ferrari – en dus ook Ferrari’s – is personalisatie heilig. Je wil immers niet meerdere tonnen spenderen aan een auto en dan exact dezelfde tegenkomen: een beetje uniek zijn mag. Vandaar dat Ferrari een breed scala aan kleuren in het assortiment heeft, meestal met een historisch tintje. De keuze is reuze.

Ferrari-rood

Toch zijn er mensen van overtuigd dat er maar één kleur is voor een Ferrari: rood. Het klopt inderdaad dat Ferrari hun tint Rosso Corsa compleet eigen heeft gemaakt. Enzo Ferrari vond het dé kleur voor een Ferrari, zo zijn er bijvoorbeeld maar een handjevol exemplaren van de F40 in een andere kleur omdat Il Commendatore dat verafschuwde. Een Ferrari moest rood volgens hem. Daarover in discussie gaan is toch een beetje tegen Rembrandt van Rijn zeggen dat je de lichtinval van De Nachtwacht niet mooi vindt.

Racen

Bovendien is rood de kleur van Ferrari-raceauto’s. Dat stamt natuurlijk uit de oertijd van het racen waarin rood de kleur was van het land Italië in de autosport. Ferrari heeft dat eigen gemaakt, maar de kleur Rosso Corsa is níét de kleur die hun raceauto’s altijd gehad hebben. De iets afwijkende kleur Rosso Scuderia werd veel gebruikt en verder in het verleden werd de donkerrode kleur Rosso Barchetta ook veel gebruikt. Die laatste kwam bijvoorbeeld terug op de kleurstelling die Ferrari gebruikte voor de 1000ste GP in 2020. Deze kleuren, samen met de niet toevallig genoemde kleur Rosso F1 2007 (ter ere van het wereldkampioenschap van Kimi Räikkönen voor Ferrari) zijn een aantal voorbeelden van Formule 1-kleuren op straatauto’s van Ferrari.

Ferrari Formule 1

Ferrari heeft even een paar stroeve jaren gehad, maar de eerste GP in Bahrein leek niet tegen te vallen. Charles Leclerc en Carlos Sainz pakten plek één en twee voor Ferrari en hun nieuwe auto genaamd Ferrari F1-75 leek de vloer aan te vegen met de concurrentie. Dat belooft veel goeds: de (ex)-tifosi zitten alweer driftig hun voorraadkasten af te speuren naar hun Ferrari-petjes. Ook Ferrari integreert Formule 1 weer een beetje in hun straatauto’s: als je een nieuwe Ferrari bestelt, kun je een nieuwe kleur kiezen.

Nieuwe Formule 1 kleur voor Ferrari

De kleur van de nieuwe bolide van Leclerc en Sainz wijkt namelijk wederom af van wat we kennen. Het gaat in dit geval om mat rood in een tint die iets afwijkt van de reguliere knalrode racekleuren. Deze mat rode Formule 1 kleur is nu te bestellen op alle nieuwe straatauto’s van Ferrari. Hij heet Rosso F1-75 Opaco. Rosso voor rood, F1-75 voor de naam van de auto en Opaco als de benaming voor niet-glimmend.

Als je de configurator opent van elk model op de website van Ferrari, zal de kleur direct verschijnen. Elke momenteel te bestellen Ferrari kan de kleur dus ontvangen, van de Portofino M tot de SP3 Daytona. De configurator van Ferrari is trouwens soms een beetje apart wanneer het gaat om kleuren – eigenlijk moet je de kleur een keer in het echt zien. Lees jij dit en ben je van plan binnenkort een Ferrari te bestellen: wij zouden de kleur graag eens in het vlees zien.

Op welke Ferrari zou jij de nieuwe Formule 1 kleur bestellen?