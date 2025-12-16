Dikste diesel van Marktplaats kan er maar één zijn

Meetbaar de allerdikste diesel die je op Marktplaats kan vinden en ook nog eens een heerlijke sle(e)per.

We zeiden het al in de aankondiging dat er geen verbod op benzine stoken komt vanaf 2035: verwacht niet dat we teruggaan naar de tijd dat niks qua brandstofmotoren te gek was. U weet wel, de tijd van V8’en met meer dan zes liter slagvolume, V10’s in middenklasse auto’s een twaalfcilinders als norm voor grote auto’s. In die tijd was een 4.2 liter grote V8 voor een Audi R8 niet groot genoeg, er moest een topmotor komen. Kijkend naar de auto die in de 24 uur van Le Mans succesvol was voor Audi: waarom niet een enorme diesel?

V12 TDI

En ja, Audi was serieus over het uitbrengen van een Audi R8 met een V12(!) TDI. 500 pk en 1.000 Nm sterk, welteverstaan. En een prachtig linkje naar Le Mans. Meerdere redenen lieten de R8 V12 TDI sterven in de conceptfase. Een transmissie die dit geweld aankon bleek lastig en er was een veel simpelere, overduidelijkere topmotor: de 5.2 FSI die in de Lamborghini Gallardo LP560-4 kwam te liggen. Volkswagen ambieerde meerdere sportieve modellen met een dieselmotor, maar niks heeft het gehaald. En na dieselgate moest je wel uitkijken met diesel gebruiken als karakterbouwer.

Audi Q7 V12 TDI

Maar even terug naar die V12 TDI: uiteindelijk heeft ‘ie een productieauto gehaald. Eentje die eigenlijk best logisch is. Als grote broer van de Volkswagen Touareg V10 TDI kwam er de Audi Q7 V12 TDI op basis van de eerste Q7. Dit is de enige V12 op diesel die ooit in een personenauto heeft gelegen. Het 5.9 liter grote blok was een brok geweld: 500 pk en 1.000 Nm zoals de R8 V12 Concept, waarmee je met deze mastodont 250 km/u kon en naar 100 katapulteert in 5,5 seconden. Als je diesel associeert met zuinig rijden, is de Q7 V12 TDI niks voor jou. 1 op 9 op een goede dag is mogelijk, maar niet de norm. Wel was het een goede trekauto: er mocht 3.300 kg op de trekhaak. Grappig genoeg bewees juist de Audi Q7 dat diesel niet helemaal dood was: de tweede generatie als SQ7 was een V8 TDI. Maar na de eerste generatie was een V12 TDI echt te veel van het goede.

Sleeper

Misschien wel het allerleukste aan de Audi Q7 V12 TDI: je moet goed kijken om te zien of je met de topversie te maken hebt. De ‘peeler’-velgen en enorme remmen die erachter zitten verraden een hoop, en indien niet aangeraakt zal er her en der ook de tekst ‘V12’ te vinden zijn. Op het exemplaar dat we vinden op Marktplaats, de enige van het moment, is helemaal niks te vinden behalve de velgen en remmen. En het mooiste? Er mogen zeven personen mee. De ideale vakantieauto voor mensen met een grote portemonnee.

Kopen

Enorm cool, blubberdik, maar er zijn nadelen. Een ervaren Audi Q7 scoor je al voor rond de 5.000 euro, los van of dat een verstandige koop is ja of nee. De Audi Q7 V12 TDI was ondanks zijn coole recept bepaald geen succes en dus zijn exemplaren schaars. Helemaal exemplaren met lage kilometerstanden. Het onderwerp van vandaag is de enige op Marktplaats, dus je hebt niks te willen. Dit betekent overigens wel dat je met recht de allerdikste diesel van Marktplaats kan plukken.

Waarom je wellicht wel iets te kiezen wil hebben? Omdat de enige Audi Q7 V12 TDI van Marktplaats geen goedkoop geintje is. Er staat namelijk 325.746 kilometer op, net ingereden is anders. En nou is deze auto niet pertinent onbetrouwbaar, maar het is wel een knusse boel voorin én dit is de enige auto met deze motor ooit gebouwd. Dus als je al onderdelen kan vinden zijn ze duur en is de installatie ook niet eenvoudig. Dan verhogen zo veel kilometers wel enigszins het risico op extra kosten, al wordt met goed onderhoud het risico wel verminderd. En oh ja: het zuipgedrag levert op dat je 1.000 kilometer op een tank waarschijnlijk niet haalt, ondanks een volume van 100 liter. Dat ter compensatie, of nee, het tegenovergestelde, van de gemiddelde wegenbelasting van zo’n 970 euro per kwartaal. En dan moet je hem nog kopen.

En dat mag volgens de verkoper voor 29.999 euro, wat erg veel geld is. Zoals gezegd heb je momenteel geen keuze als je echt graag een Audi Q7 V12 TDI wil. Het is een geweldige tweestrijd tussen hart en verstand, waar hart zegt dat dit een unieke kans is om een compleet geflipte auto te bezitten op de coolste manier mogelijk. Verstand zegt echter dat een hypotheek afsluiten om dit ding rijdende te houden niet overbodig is. Laat jouw verstand en je hart maar eens armpje drukken en kijken of jij de gedoodverfde koper voor een Q7 V12 TDI bent. Zo ja, Marktplaats roept je.