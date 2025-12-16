Dikste diesel van Marktplaats kan er maar één zijn

Meetbaar de allerdikste diesel die je op Marktplaats kan vinden en ook nog eens een heerlijke sle(e)per.
We zeiden het al in de aankondiging dat er geen verbod op benzine stoken komt vanaf 2035: verwacht niet dat we teruggaan naar de tijd dat niks qua brandstofmotoren te gek was. U weet wel, de tijd van V8’en met meer dan zes liter slagvolume, V10’s in middenklasse auto’s een twaalfcilinders als norm voor grote auto’s. In die tijd was een 4.2 liter grote V8 voor een Audi R8 niet groot genoeg, er moest een topmotor komen. Kijkend naar de auto die in de 24 uur van Le Mans succesvol was voor Audi: waarom niet een enorme diesel?
V12 TDI
En ja, Audi was serieus over het uitbrengen van een Audi R8 met een V12(!) TDI. 500 pk en 1.000 Nm sterk, welteverstaan. En een prachtig linkje naar Le Mans. Meerdere redenen lieten de R8 V12 TDI sterven in de conceptfase. Een transmissie die dit geweld aankon bleek lastig en er was een veel simpelere, overduidelijkere topmotor: de 5.2 FSI die in de Lamborghini Gallardo LP560-4 kwam te liggen. Volkswagen ambieerde meerdere sportieve modellen met een dieselmotor, maar niks heeft het gehaald. En na dieselgate moest je wel uitkijken met diesel gebruiken als karakterbouwer.
Audi Q7 V12 TDI
Maar even terug naar die V12 TDI: uiteindelijk heeft ‘ie een productieauto gehaald. Eentje die eigenlijk best logisch is. Als grote broer van de Volkswagen Touareg V10 TDI kwam er de Audi Q7 V12 TDI op basis van de eerste Q7. Dit is de enige V12 op diesel die ooit in een personenauto heeft gelegen. Het 5.9 liter grote blok was een brok geweld: 500 pk en 1.000 Nm zoals de R8 V12 Concept, waarmee je met deze mastodont 250 km/u kon en naar 100 katapulteert in 5,5 seconden. Als je diesel associeert met zuinig rijden, is de Q7 V12 TDI niks voor jou. 1 op 9 op een goede dag is mogelijk, maar niet de norm. Wel was het een goede trekauto: er mocht 3.300 kg op de trekhaak. Grappig genoeg bewees juist de Audi Q7 dat diesel niet helemaal dood was: de tweede generatie als SQ7 was een V8 TDI. Maar na de eerste generatie was een V12 TDI echt te veel van het goede.
Sleeper
Misschien wel het allerleukste aan de Audi Q7 V12 TDI: je moet goed kijken om te zien of je met de topversie te maken hebt. De ‘peeler’-velgen en enorme remmen die erachter zitten verraden een hoop, en indien niet aangeraakt zal er her en der ook de tekst ‘V12’ te vinden zijn. Op het exemplaar dat we vinden op Marktplaats, de enige van het moment, is helemaal niks te vinden behalve de velgen en remmen. En het mooiste? Er mogen zeven personen mee. De ideale vakantieauto voor mensen met een grote portemonnee.
Kopen
Enorm cool, blubberdik, maar er zijn nadelen. Een ervaren Audi Q7 scoor je al voor rond de 5.000 euro, los van of dat een verstandige koop is ja of nee. De Audi Q7 V12 TDI was ondanks zijn coole recept bepaald geen succes en dus zijn exemplaren schaars. Helemaal exemplaren met lage kilometerstanden. Het onderwerp van vandaag is de enige op Marktplaats, dus je hebt niks te willen. Dit betekent overigens wel dat je met recht de allerdikste diesel van Marktplaats kan plukken.
Waarom je wellicht wel iets te kiezen wil hebben? Omdat de enige Audi Q7 V12 TDI van Marktplaats geen goedkoop geintje is. Er staat namelijk 325.746 kilometer op, net ingereden is anders. En nou is deze auto niet pertinent onbetrouwbaar, maar het is wel een knusse boel voorin én dit is de enige auto met deze motor ooit gebouwd. Dus als je al onderdelen kan vinden zijn ze duur en is de installatie ook niet eenvoudig. Dan verhogen zo veel kilometers wel enigszins het risico op extra kosten, al wordt met goed onderhoud het risico wel verminderd. En oh ja: het zuipgedrag levert op dat je 1.000 kilometer op een tank waarschijnlijk niet haalt, ondanks een volume van 100 liter. Dat ter compensatie, of nee, het tegenovergestelde, van de gemiddelde wegenbelasting van zo’n 970 euro per kwartaal. En dan moet je hem nog kopen.
En dat mag volgens de verkoper voor 29.999 euro, wat erg veel geld is. Zoals gezegd heb je momenteel geen keuze als je echt graag een Audi Q7 V12 TDI wil. Het is een geweldige tweestrijd tussen hart en verstand, waar hart zegt dat dit een unieke kans is om een compleet geflipte auto te bezitten op de coolste manier mogelijk. Verstand zegt echter dat een hypotheek afsluiten om dit ding rijdende te houden niet overbodig is. Laat jouw verstand en je hart maar eens armpje drukken en kijken of jij de gedoodverfde koper voor een Q7 V12 TDI bent. Zo ja, Marktplaats roept je.
Reacties
ghengiskhan zegt
Een Q7 vind ik niks, net als vrijwel alle SUV’s. Maar ik zou bereid zijn dat principe even te vergeten voor een V12 diesel. Zodra de moneytrain binnenrolt.
DeWitteCondor zegt
Kun je mij dan een seintje geven? Ga ik ook ff op het perron staan.
mjpamsterdam zegt
Should be fun to drive. Maar om er 1 te bezitten ?
KennOne zegt
Valt wel mee qua fun. Ook voor die tijd was het niet perse snel. Het idee dat er een V12 TDI in zat was een stuk spannender dan dat het werkelijk van zijn plek kwam. Heb er 2x in mogen sturen en persoonlijk zou mijn voorkeur voor een nette 4.2TDI gaan met stage 1 tune. Voelt gek genoeg sneller aan.
timdawg zegt
Wat zou ik deze graag aanschaffen en dan 24/7 op de oprit van Jesse Klaver stationair laten draaien. Gewoon een dikke middelvinger naar die klimaathoax pipos
Motomoto zegt
Zo hee! Jij durft. Klimaatwetenschappen gestudeerd en met deze kennis op zak je van je beste kant laten zien. Ik zou met kerst een zak nuance als kado vragen
vaakbenjetebang zegt
Oei… er zullen vast hele volksstammen in katzwijm vallen bij de gedachte aan een V12 diesel, maar jeetje.
Om te beginnen vind ik deze generatie Q7 echt heel, heel, heel lelijk – zelfs in het gezelschap van andere SUV-mastodonten is dit met afstand de meest ongelukkig geproportioneerde. Een prestatie op zich. Dat wel. Toen het ding destijds werd geïntroduceerd kon het design de handen al niet op elkaar krijgen, en om nou te zeggen dat hij mooi opdroogt…
Vervolgens weegt het ding ook een lieve 2600 kilo. Dat is gewoon zwaarder dan een nieuwe BMW M5 Touring. Laat dat even tot je doordringen. Om dat gevaarte op gang te slingeren, zit er een joekeloeres van een motor in die een tank van 100 liter in minder dan 1000 kilometer leegdrinkt, waarna je weer met dat vettige vulpistool in je handen staat.
Bovendien heeft een complexe auto als deze, na 15 jaar en acht rondjes om de aardbol een welhaast eindeloos ‘bork potential’. Op zich geen ramp als je zelf handig bent en niet benauwd bent om de handjes uit de mouwen te steken wanneer (niet als) het zo ver is, maar de facturen voor sommige onderdelen zullen er alsnog niet om liegen.
En voor al die genoegens mag je dan eventjes dertigduizend euro achterlaten bij de verkoper om daar ieder kwartaal nog eens dik 1000 piek achteraan te gooien aan vaste lasten. Nu ben ik bepaald niet vies van geld uitgeven (een doodkist heeft geen zakken en zo), maar dit grenst aan financieel masochisme.
En aan het eind van het liedje rijd je nog steeds in een Q7. Oei.
GJZ zegt
Naast 30K, ook maar 10K apart houden voor de eerste onderhouds beurt.
De V12TDi heeft net als de V10TDI een discutabele reputatie
vaakbenjetebang zegt
@720s: Sta ik op een modlist? Of had ik ‘m@s0ch1sme’ moeten schrijven van het automatische spamfilter in plaats van het echte woord?
Loek zegt
@vaakbenjetebang: bij lange comments is het vaak maar de vraag welk woord er uitgefilterd wordt – welke het precies was weet ik ook niet. Maar deze comment kwam wel door dus nee, je staat niet op de modlist.
vaakbenjetebang zegt
@720s: Dank voor het antwoord! Ik heb me al vaker afgevraagd hoe dat algoritme van het filter in zijn werk gaat maar ik kan er vooralsnog niet echt staat op maken.
DeWitteCondor zegt
Ik snap de aantrekkingskracht van de V12, maar het model begint intussen wel echt gedateerd te ogen.
fredex zegt
Mooi verhaal, gemiddelde autokenner weet niets van een V12 TDI. Moet je steeds die motorkap opentrekken om te bewijzen dat het écht waar is… Geen zin in, ik pas…
gerjan zegt
Ik had een klant die had zo eentje als deze met de v12. Alleen dan in oranje/ bruin en ceramische remmen eronder 5 personen uitvoering. Meneer tijd nu in een Bentley suv.