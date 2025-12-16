Officieel: GEEN ban op verbrandingsmotor na 2035!

Maar voordat je als doorwinterd benzinesnuiver de vlag uithangt: de EU heeft wel reducerende ambities na 2035, ondanks dat de ban op de verbrandingsmotor wordt geschrapt.

Afgelopen week kwam naar buiten dat de EU spoedig een nieuw pakket regels zou uitrollen omtrent mobiliteit. Met natuurlijk vooral in de hoofdrol wat er gaat gebeuren qua keiharde doelstellingen voor uitstoot. Het schommelt een beetje daarmee. Lang geleden was het doel om na 2025 niks meer met uitstoot uit te brengen. Gezien het feit dat het over een paar weken 2026 is, ging dat niet door. 2030 dan? Bleek ook te ambitieus. 2035 dan? Nou…

GEEN ban namens EU op verbrandingsmotor

…nee, ook niet. Dat maakt de EU vandaag bekend: er komt geen concrete datum dat er geen ICE-auto’s meer verkocht mogen worden. Dit hing al in de lucht, maar wordt nu middels een persbericht bevestigd. Alleen dit betekent niet dat Mercedes volgend jaar zonder consequenties weer een 6.2 liter V8 zonder turbo’s kan uitbrengen.

2035 wordt namelijk wel het jaar dat er aan een andere keiharde eis voldaan moet worden. Het gaat namelijk niet om een 100 procent reductie, zoals een verbod zou betekenen, maar 90 procent. Wat dus betekent dat alles wat nog wél een verbrandingsmotor heeft dit ergens moet compenseren, zoals het zijn van een PHEV of range-extender-EV. Met natuurlijk het doel dat een EV ontwikkelen om nog minder uitstoot te hebben ook aantrekkelijk blijft. De overige 10 procent speling moet ook nog eens gecompenseerd worden door het gebruik van uit de EU vervaardigd koolstofarm staal en/of e-fuels gebruiken.

‘Kei Car-categorie’

Ook wordt bevestigd dat de EU komt met zogeheten superkredieten voor fabrikanten die kleine elektrische auto’s aanbieden. Dit gaat voor 2035 al in. Dat wil zeggen dat fabrikanten toegejuicht worden om auto’s te bouwen die klein en goedkoop zijn. Het wordt al veel vergeleken met wat men in Japan al decennialang doet met Kei Cars.

Dit maakt het segment van bijvoorbeeld de nieuwe Renault Twingo E-Tech ook nog steeds lucratief voor fabrikanten, waardoor er in theorie voor elke portemonnee een EV is.

Bedrijfswagens

Voor bedrijfswagens is de transitie nog moeilijker. Er bestaan voldoende stimulansen voor het gebruik van (half-)elektrische bestel- en vrachtwagens. Maar in de praktijk blijkt dat elektrische bedrijfswagens veel efficiëntie kosten. Vandaar dat de CO2-reductie vanaf 2030, dus niet 2035, naar 50 procent moet. De EU benadrukt dat het belangrijk is en blijft dat er CO2-reductie plaatsvindt in het vracht- en werkverkeer, omdat hier de meeste kilometers mee worden gereden.

Verdere info

De EU verstrekt 1,8 miljard euro aan wat ze een Battery Booster-pakket noemen. Da’s niet zo’n ding om je auto te starten met een lege accu, maar het heeft wel met accu’s te maken. Accu’s voor EV’s die zo de batterijproductie in Europa stimuleren. 1,5 miljard van deze euro’s worden als renteloze leningen verstrekt aan Europese batterijproducenten. Dit uiteraard om ervoor te zorgen dat we Europese accu’s gaan gebruiken en die industrie levend houden, in tegenstelling tot alles uit andere landen (voornamelijk China) halen. Om de doelstellingen, eisen, mogelijkheden en alles eromheen te verduidelijken, komt de EU met een omnibus voor de automobielsector, die volgens de EU ook de administratie verlicht en dus geld bespaart. Hier komt ook het pakket omtrent kleine elektrische auto’s in.

Dit alles werkt naar het ultieme doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn in de mobiliteitssector. Dit doel stond er al en verandert niet. Alleen de manier om er te komen verandert dus enigszins nu duidelijk wordt dat die ban op de verbrandingsmotor vanuit de EU wordt geschrapt. Alleen verwacht geen eindeloos benzine stoken: groene initiatieven zijn en blijven gestimuleerd.