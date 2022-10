Dit is de definitieve startopstelling voor de GP Amerika 2022

De uiteindelijke startopstelling van de GP Amerika 2022 is uiteraard ietsje anders dan de uitslag van de kwalificatie.

Het leuke van de Formule 1 is dat hoogste vorm van autosport is. Het nadeel is dat een gemotoriseerde sport eerlijk laten verlopen best lastig is. Dus gebruikt de wedstrijdleiding en de FIA allerlei regels die ze zelf ook niet altijd begrijpen.

Naar aanleiding van de kwalificatie zou je bijvoorbeeld kunnen aannemen dat die uitslag de startopstelling voor vanavond is. Niets is minder waar, want er zijn nogal wat verschuivingen. Met name die van Leclerc hakt erin: hij wordt tien plaatsen teruggezet.

Gridstraffen

De reden daarvoor is simpel: gridstraffen. We zitten aan het einde van het seizoen en dat betekent dat teams een motor, turbo, transmissie of ander onderdeel moeten vervangen. Niet alleen Leclerc pakt een gridstraf, ook Zhou, Alonso en Pérez moeten plaatsen naar achteren verhuizen. Afhankelijk wat en wanneer er iets vervangen wordt, bepaalt de FIA de volgorde. Via een formule die beheert wordt door reptielen wordt vervolgens de definitieve startopstelling bekend gemaakt.

Sergio krijgt een nieuwe motor. Waarschijnlijk om in Mexico met een verse motor zonder gridstraffen eindelijk zijn thuisrace te kunnen winnen.

Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van Amerika 2022:

Carlos Sainz Max Verstappen Lewis Hamilton George Russell Lance Stroll Lando Norris Valtteri Bottas Alexander Albon Sergio Pérez Sebastian Vettel Perre Gasly Charles Leclerc Yuki Tsunoda Fernando Alonso Kevin Magnussen Daniel Ricciardo Esteban Ocon Mick Schumacher Zhou Guanyu Nicholas Latifi natuurlijk

Overigens is het voor Verstappen alleen maar goed nieuws. Niet alleen staat ‘ie nu tweede in plaats van derde, het is ook een goede positie om de race te starten. De eerste bocht gaat namelijk flink naar links en het zal niet de eerste keer zijn dat de coureur die van P2 vertrekt meteen in de eerste bocht de leiding pakt. Denk maar aan vorig jaar, toen Lewis Hamilton Verstappen inhaalde bij de start.

