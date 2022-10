GP Amerika 2022 tijden en wat je moet weten

Lees hier alles over de GP Amerika 2022 die dit weekend plaatsvindt!

Het was een bijzondere apotheose, de GP van Japan. Alleen bij Lubach en in alle comment-secties wisten ze hoe eenvoudig de puntentelling was als er een halve race gereden zou worden. Dit zorgde ervoor dat Verstappen ‘ineens’ wereldkampioen was. Zelfs Johnny Herbert leek het nauwelijks te geloven toen hij het zei.

Maar het feit is dat hij nu wereldkampioen is. Heel erg leuk, maar maken de komende races dan nog uit? Voor het rijderskampioenschap niet. Er zijn nog wel een paar andere dingen waarvoor we rijden. Die kun je hier bekijken.

Agenda GP Amerika 2022

Voordat we alle ins en outs van de race bespreken, hebben we uiteraard eerst de agenda voor je:

Vrijdag 21 oktober

21:00 – 22:00 | Eerste vrije training

00:00 – 01:30 | Tweede vrije training

Zaterdag 22 oktober

21:00 – 22:00 | Derde vrije training

00:00 – 01:00 | Kwalificatie

Zondag 23 oktober

21:00 – 23:00 | Race

Zoals je kan zien, is er op vrijdag 30 minuten extra tijd. Die was aanvankelijk ingedeeld voor de GP van Japan. In dit halfuur kunnen de coureurs de banden voor volgend jaar testen. Vanwege het natte weer zat dat er niet in vorig weekend. Daarom komt dat halfuurtje er nu bij.

GP Amerika

Formule 1 in de Verenigde Staten begint eindelijk te winnen aan populariteit. Wij Europeanen kijken met enig dedain naar de Amerikaanse sporten. Voetbal en Formule 1 zijn beter dan Football en IndyCar. Maar stiekem hebben die Amerikanen wel beter begrepen wat entertainment is. Zo’n grote sport kan enkel bestaan bij de gratie van de kijker, dus deze moet je zo goed mogelijk vermaken, nietwaar?

Formule 1 heeft tegenwoordig Amerikaanse eigenaren en dat is te merken. Ze maakten de sport veel ‘opener’, waardoor mensen beter kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Dat doen ze mede dankzij Drive to Survive. Deze ‘documentaire’ is net zo realistisch en oprecht als de liefdeskreten van een dame van lichte zeden, maar het is niet minder populair.

Stokoud

De Amerikaanse Grand Prix is overigens al stokoud. De eerste werd in 1908 verreden, dat waren geen officiële races voor het F1-wereldkampioenschap. Dat is vanaf 1959 wél het geval. Toen werd er gereden op Sebring en een jaar later op Riverside. Van 1961 tot 1980 reden de coureurs op Watkins Glen. Toen werd de race van 1981 tot 1988 niet gereden. In 1989 tot en met 1991 reed men op het stratencircuit van Phoenix. Vervolgens duurde het tot 2000 voordat het circus terugkeerde.

Toen gebeurde dat op Indianapolis. Er werd gereden op de infield en een gedeelte van de oval. Van de 7 races won Schumacher ‘m vijf keer, dus de Amerikanen haakten af, mede dankzij het debacle van de GP van 2005 waar er slechts 6 auto’s aan de start verschenen en Albers twee WK-punten haalde. Twee punten meer dan Robert Vroomhop ooit gehaald heeft. Sinds 2012 rijden we in Austin Texas. Wegens Covid konden we er in 2020 niet naartoe, maar alle andere races hebben we gezien.

Het circuit: Circuit of the Americas

We gaan dus rijden in Austin op Circuit of the Americas (COTA). Dat is een van de mooiste circuits van de kalender en een bewijs voor al die zandbak-circuits dat een moderne toffe baan best mogelijk is. Het circuit kenmerkt zich doordat het alles heeft. Enorme hoogteverschillen, lange rechte stukken, korte bochten, lange bochten, 90 graden bochten en bochten met meerdere clipping points.

Vanaf de start gaat de baan flink omhoog, dan volgen de lange doordraaiers die op hoge snelheid genomen worden. Dan is er de scherpe bocht (11) waarna een lang recht stuk volgt. Dan volgt er een bochtensectie waar er meerdere lijnen mogelijk zijn en dat betekent veel inhaalmogelijkheden. Met de 2022-auto’s – die dichter op elkaar kunnen rijden – moet het voor nog meer spektakel zorgen. COTA is 5,513 km lang. Dit betekent dat er 56 ronden gereden gaan worden (300 km plus 1 ronde).

GP Amerika 2021

Uiteraard bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. Zeker nu de auto’s wezenlijk anders zijn dan vorig jaar. Toch kijken we even voor de context naar de race van vorig seizoen.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Amerika 2021?

Max Verstappen pakte gewoon pole!! Hij was de enige coureur die onder de 1:33 reed, zijn tijd was een 1:31.910. Lewis Hamilton was met 1:34.119 net ietsje trager. Pérez zat daar overigens met een paar duizendsten achter.

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Amerika 2021?

Lewis Hamilton! De Brit was verreweg de snelste op de baan. Bij de start verschalkte hij Verstappen. Het was Red Bull dat met een gedurfde strategie Mercedes kon verslaan. Tijdens lap 41 reed Hamilton een tijd van 1:38.485.

Hoe zag het podium van de GP Amerika 2021 uit?

Die won Max Verstappen dus. Zijn team had een gewaagde strategie, maar dankzij het uitstekende bandenmanagement van Verstappen pakte dat dus ook goed uit. Lewis Hamilton was tweede en Sergio Pérez eindigde als derde, maar wel met meer dan 42 seconden achterstand.

Alles dat je moet weten over de GP Amerika 2022

Met de laatste Amerikaanse GP in het achterhoofd, blikken we vooruit met de dingen die wel bekend zijn.

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP Amerika 2022?

Nou, dit ga je niet geloven, maar Max Verstappen staat bovenaan en kan niet meer ingehaald worden. Dat wil niet zeggen dat er niets is om voor te strijden. Zeker voor Red Bull is het leuk om ook de constructeurstitel te pakken.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Amerika 2022?

We rijden met de medium compounds. Dat betekent dat C2 de witte band (hard) is. De C3 is geel (medium) en de C4 is de rode (soft).

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Amerika 2022?

Het is het compleet tegenovergestelde van de GP van Japan, want er is vooral erg veel zon! Jazeker, het is gewoon topweer. Donderdag is het de hele dag zonnig en wordt het 29 graden. Vrijdag is dat ook het geval en wordt het zelfs 31 graden. Zondag kan er een klein beetje bewolking zijn, maar blijft het overwegend zonnig en warm, wederom 31 graden.

Hoeven de teams dan geen rekening te houden met het weer? Jazeker wel! Want het gaat wel heel erg hard waaien. De voorgaande seizoen hadden de auto’s daar meer last van dan dit jaar, maar we hebben nog niet echt winderige races gehad. Vrijdag is er nog niet veel wind, maar zondag wel: windkracht 4 tot 5.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Japan 2022?

Ga even zitten. Zet je schrap. En laat het volgende even inzinken: Verstappen kan deze race namelijk gewoon winnen! Hij gaf al in Japan aan dat hij niet meteen Checo gaat helpen aan een overwinning, maar wel het record van meeste overwinningen in een seizoen wil gaan pakken. Dat staat nu op 12 en Verstappen heeft er 11 gewonnen dit seizoen. Bizar, als je er zo naar kijkt.

In principe zouden we Red Bull sowieso een goede kans geven op COTA. Red Bull zet hier meestal wel puike races neer. Het is wel aanzienlijk warmer en droger dan Japan, dus verwacht wordt dat de verhoudingen ietsje anders liggen.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Verstappen voor de GP Amerika 2022?

Verstappen is verreweg de grootste favoriet om de race te winnen. Leclerc en Pérez volgen op afstand. Lewis Hamilton is een verrassende vierde, nog voor Carlos Sainz en George Russell.

Waar kan ik de GP van Amerika 2022 volgen?

Om de race te kunnen volgen zijn er meerdere opties, die we even met je doornemen. Dat doen wij helemaal gratis, voor jullie!

ViaPlay

Wij kijken op de redactie via ViaPlay. Het is in principe erg makkelijk, want je zet de TV aan en je kan de race kijken. Super. In vergelijking met Ziggo is het allemaal ietsje zakelijker, maar het klopt wel allemaal wat er gezegd wordt. Nu is het zeuren op commentatoren iets dat in ons bloed zit bij Nederlanders, maar na een paar races went het prima. De heren zijn bovendien best goed geïnformeerd en hebben een groot autosport-hart.

De voorbeschouwingen en nabeschouwingen zijn beter dan bij Ziggo was. Geen gasten die niets met F1 te maken hebben en geen overdreven fanboy-gedrag. Oké, met Tom Coronel een klein beetje. Het kost wel een lieve duit: 13,99 euro. Dan heb je wel toegang tot alles van ViaPlay dus ook de andere sporten, films en series.

F1TV

Ook F1TV hebben we op de redactie (we willen natuurlijk niets missen). Hier kun je kiezen uit het commentaar, dus Brits is ook mogelijk. F1TV biedt wat voordelen ten opzichte van ViaPlay. Het beeld is veel beter en je kan meer zien: cockpitview, alle data, dat gaat wel bij F1TV. Daarbij is F1TV goedkoper. Als je een abonnement afsluit, is dat een jaar geldig. Nadelen: de verbinding is nog altijd niet even stabiel. Wel weer leuk: er zijn veel programma’s omheen over Formule 1, waardoor je niets hoeft te missen.

VPN

Vroeger kon je gewoon naar RTL kijken om de race te volgen (Vettel mach ein Fehler!!!), maar dat gebeurt niet meer. Gelukkig wordt de race nog wel uitgezonden door RTL (Luxembourg) en ORF (Oostenrijk). Deze kun je online gewoon bekijken. Daar heb je alleen een VPN voor nodig.

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor Formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Streams

Wil je écht niets uitgeven om een race te kunnen kijken, kun je je wagen aan het kijken van een stream. We hebben er hier een paar voor je op een rij gezet.

Grand Prix Radio

Ondanks dat ViaPlay best wel prima is, missen we het enthousiasme van Olav Mol wel. Een race verslaan is natuurlijk ook een vak en Mol beheerst het als geen ander. Gelukkig kun je hem nog altijd beluisteren via GP Radio. Die kun je middels een slider gelijk zetten met het beeld. Houd er wel rekening mee dat bij elke keer dat het beeld bevriest voor een nano-seconde, het niet meer gelijk staat. GP Radio is ideaal als je onderweg bent, app kun je gratis downloaden. F1 aan Tafel een dag later is ook de moeite waard, met een Limburgse Johan Derksen die geen vertrouwen heeft in Nyck de De Vries.

Wat zeggen de Autoblog Experts van de GP van Amerika 2022?

Als je bij ons over de vloer komt, valt op dat er altijd een weeïge lucht van gevulde koeken hangt. Dat niet alleen, er zijn drie mannen waarbij Formule 1-feitjes uit hun poriën druipen. Deze drie eloquente heerschappen gaan nú de uitslag voor je verklappen:

Michael

Verstappen Pérez Leclerc

Het zou lekker zijn als Max gewoon alles blijft winnen met overmacht, zodat iets van de discussie over het WK 2022 kan verstommen. Maar goed, Britten hebben het ook nog steeds over een WK toernooi van de vorige eeuw, dus dat gaat natuurlijk nooit stoppen. Ik geef hem dan ook aan Max en ik denk dat Checo op 2 eindigt. Charles op 3! Michael, kijkt de race vanuit zijn huis.

Wouter

Verstappen Leclerc Pérez

De volgende doelen zijn om constructeurskampioenschap en de tweede plaats voor Checo te pakken. Helaas is de Mexicaan duidelijk minder sterk op de baan dan onze Max, dus dat wordt wellicht nog lastig. Wouter, kijkt de race samen met plots beschikbare Norbert Roofbos.

Jaap

Verstappen Pérez Alonso

De bochten komen van links op het uitdagende circuit of the americas. Vorig jaar was het een cruciale race voor onze held Max, die door een goede strategie nipt de zege afpakte van Hamilton.



Op het hobbelige (of toch niet meer?) asfalt zal de Merc dit jaar vermoedelijk minder uit de voeten kunnen. Dus blijven Red Bull en Ferrari weer over als de twee grootste kanshebbers.



Ferrari vreet echter door banden heen als cookiemonster door een pakje Verkades na het roken van een jonko op de late avond. Dus wint onze Max heel saai gewoon weer. Perez wordt tweede en Alonso derde. Jaap, kijkt de samenvatting van de race via NPO wel.

Autoblog zal de race en kwalificatie verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets interessants gebeurd in de vrije training.