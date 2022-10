Autoblog Spot van de Week: Bugatti W16 Mistral

Je zal maar opeens een gloednieuwe Bugatti tussen de rotsen zien staan, tijdens een ochtendwandeling langs de Franse kust. Het overkwam een Autoblog-lezer.

Als er een Bugatti Centodieci wordt geüpload op Autoblog Spots lijkt het ‘game over’ wat betreft de Spot van de Week. Zelfs voor Bugatti-begrippen is dit een enorm zeldzame auto, waar er in totaal maar tien stuks van gebouwd zijn. Een topspot van de bovenste plank dus.

Toch bleek het nóg specialer te kunnen. Twee dagen later werd er namelijk een Bugatti W16 Mistral geüpload. De productie daarvan moet überhaupt nog beginnen, dus hier is er op het moment waarschijnlijk nog maar één van.

Toch kwam @uitsmijter een Bugatti W16 Mistral in het wild tegen. “In het wild” mag je daarbij letterlijk opvatten. Hij kwam de auto namelijk tegen terwijl die aan de Middellandse Zeekust tussen de rotsen in de branding stond. Bij zonsopkomst. Dat moet een aardig surreële ervaring zijn geweest.

@uitsmijter had echter geen geestverruimende middelen genuttigd (voor zover wij weten). Hij bleek stomtoevallig bij een fotoshoot met de Bugatti Mistral te zijn beland. Als het goed is gaan we dus nog betere versies van deze foto’s voorbij zien komen.

Uiteraard zou dit ook op iedere andere locatie een topspot zijn geweest. De W16 Mistral is de allerlaatste variatie op het thema Chiron en daarmee de laatste Bugatti met een W16. Het is ook bijzonder dat dit een cabrio is: het leek er op dat er van de Chiron geen open versie meer zou komen.

De foto’s zijn helaas van veraf gemaakt, maar dit is ook niet de Foto van de Maand. Het gaat erom dat dit een unieke spot is. Die verdient daarom zonder meer de titel Spot van de Week. @uitsmijter krijgt daarom een Autoblog-hoofddeksel naar keuze thuisgestuurd.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload je foto’s vooral op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!