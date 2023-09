Door Ajax-Feyenoord heeft politie geen tijd voor A12-blokkeerders

De politie moest vandaag kiezen tussen klimaatextremisten en voetbalhooligans.

De Nederlandse politie heeft hun handen vol. Zijn het geen boeren of klimaatactivisten die de aandacht opeisen, dan zijn het wel doorgedraaide voetbalfanaten. De politie is nu zelfs op het punt gekomen dat ze keuzes moeten maken, omdat ze niet op één plek tegelijk kunnen zijn. Althans, niet met voldoende mankracht.

Vandaag moest de politie kiezen tussen de A12-blokkade en de Johan Cruijff Arena. Op de A12 waren vandaag voor de negentiende dag op rij weer onze vrienden van Extinction Rebellion aanwezig. Zij troffen vandaag echter maar een kleine clubje agenten tegenover zich. Dan voel je je toch iets minder serieus genomen als demonstrant.

De beperkte politieaanwezigheid had alles te maken met het feit dat de politie ergens anders in grote getale aanwezig moest zijn, namelijk in Amsterdam. Daar was het vanmiddag weer heel gezellig, omdat Ajax en Feyenoord hun potje voetbal af gingen maken.

Omdat de politie hun prioriteiten dus elders had liggen konden de klimaatactivisten min of meer ongestoord hun gang gaan. Normaal houdt de politie de activisten tegen voordat ze daadwerkelijk op de A12 kunnen komen, en anders worden ze daar meteen weer vanaf gesleept of gespoten. Nu konden ze echter gewoon op het wegdek bij de tunnel gaan liggen.

Liggen ze daar nog steeds? Nee, zo erg is het nu ook weer niet. Nadat de activisten ruim anderhalf uur hun ding konden doen kwam er alsnog versterking van de politie en is de blokkade opgeheven. De demonstranten hebben alvast op één punt hun zin gekregen: er zijn vandaag geen waterkanonnen gebruikt.

Via: Nu.nl

Foto credit: Huub Zeeman