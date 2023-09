Dít is de volledig nieuwe Skoda Kodiaq. Mooi, hè?

De volledig nieuwe Skoda Kodiaq is op weg om onze harten te veroveren.

Als er één auto belangrijk is voor Skoda, dan is het de Kodiaq wel. Het is de ultieme Volvo waar geen Volvo op geschreven staat. Sober, veilig, een tikkeltje saai, maar daardoor wel tijdloos. Nu is dat niet geheel ontoevallig, want Ferdinand Piëch wilde aanvankelijk van Skoda een soort betaalbaar Volvo-alternatief maken. Dat is ‘m redelijk gelukt.

De eerste crossover van Skoda was de Yeti en die was helaas niet heel erg succesvol. Die auto was een soort Matra Rancho en ook die auto werd niet door iedereen begrepen (en gekocht). De Skoda Kodiaq is wel een commercieel succes: er zijn er namelijk al meer dan 841.900 exemplaren van verkocht.

Volledig nieuwe Skoda Kodiaq

Ondanks dat het huidige model nog zeker niet erg verouderd is, staat er een nieuwe op stapel. Dat is natuurlijk ook niet vreemd, want er is sinds kort een derde generatie Volkswagen Tiguan. Ook gaan de er geruchten over een tweede generatie van de Audi Q3. Dus ja, dan dan kan de Skoda-versie niet achterblijven.

Skoda laat alvast eventjes wat afbeeldingen zien van hoe de auto eruit kan komen te zien. Daarbij moet je altijd de ‘concept-esque’ designkenmerken wegdenken. Dus de grote wielen, kleine wheelgap, het ontbreken van deurhendels en dergelijke. Ook moet je er gele platen op voorstellen, alsmede een ‘Avonturenpark Hellendoorn’ sticker, trekhaak met tennisbal erop en een Tweety-zonnescherm op de zijruiten van de achterdeuren.

Komt ons bekend voor

En als je je dat allemaal indenkt, lijkt de nieuwe eigenlijk wel iets op de oude. Bij Skoda kiest men eigenlijk nooit voor enorme verandering qua design. Sterker nog, het lijkt meer op een flinke facelift dan een volledig nieuwe Skoda Kodiaq. Uiteraard moeten we daarvoor eventjes de definitieve afbeeldingen zien. Skoda heeft al wel bekend gemaakt dat de wielbasis gelijk blijft, dus onze vermoedens lijken enigszins bevestigd te worden. Wel wordt het model 6,1 centimeter langer.

Standaard is de Kodiaq een vijfzitter. Dan heb je 910 liter aan bagageruimte, 75 liter meer dan het huidige model. De zevenzits versie heeft alsnog 845 liter in de aanbieding, plus wat meer hoofdruimte voor de achterste passagiers. Het interieur van de Kodiaq is al ‘gelekt’, Daarmee bedoelen we dat Skoda de foto’s al had vrijgegeven. Goed nieuws: de knoppen blijven!

Wanneer?

Qua aandrijflijnen zijn er niet veel verrassingen, maar wel aangenaam nieuws. De 2.0 TSI en 2.0 TDI motoren zullen in Europa gretig aftrek vinden. Voor Skoda Nederland zullen die twee uitvoeringen totaal irrelevant zijn.

Alle hoop is namelijk gevestigd op de nieuwe plug-in hybride. Je kunt het je niet voorstellen, maar de Kodiaq die nu in de showrooms staat te shinen is er niet als PHEV, of ‘iV’ in Skoda-jargon. De wereldpremière van de Skoda Kodiaq staat gepland op 4 oktober, toevallig ook de verjaardag van mijn zus.

Meer lezen? Dit zijn 3 ruime SUV’s met grote actieradius voor vakantie!