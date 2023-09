Demonstranten A12 keren na arrestatie gewoon weer terug

Een beetje dweilen met de kraan open, op deze wijze. De demonstranten die opgepakt worden op de A12, keren weer terug naar diezelfde A12!

Het is een stuk snelweg waar je nu niet wil zijn: de A12 bij Den Haag. Die wordt nu al een tijdje geregeld bezet door protestanten van Extinction Rebellion. Deze groep mensen acht het nodig om de snelweg te blokkeren om zo aandacht te kunnen genereren voor hun agenda.

In dit geval is dat de uitstoot afkomstig van fossiele brandstof. De auto is daarbij natuurlijk een eenvoudig doelwit. Zoals de boeren het al bewezen hebben afgelopen tijd, kun je er gewoon mee weg komen.

Demonstranten A12

Dat blijkt ook nu weer, want de politie en het OM hebben namelijk geen tijd om al die Extinction Rebellion-mensen op te pakken en te vervolgen. Ze hebben het namelijk te druk. De politie vraagt de mensen lief om niet op de snelweg te staan. Geven ze daar geen gehoor aan, zet de politie een waterkanon (een soort enorme Super Soaker) in om de betogers weg te jagen.

Afgelopen week arresteerde de politie al duizenden mensen. Maar die gaan echter niet ‘het systeem’ in. De politie pakt de mensen op en brengt ze naar een stadion en laat ze daar vervolgens los. En dan gebeurt er uiteraard wat je zelf ook verwacht dat er gaat gebeuren. Die mensen gaan gewoon weer terug naar de A12.

Recht op te demonstreren

Het grote issue is dat mensen het recht hebben om te demonstreren. Dat is een heel erg mooi beginsel. Je kan niet als een ware dictator de mensen met een afwijkende mening in de cel stoppen en het daarbij laten. En ja, ondanks dat er mensen het niet eens zullen zijn met XR, is het goed dat je in land leeft waar men het recht om te protesteren kan uitoefenen, toch?

De burgermeester – Jan van Zaanen – heeft al aangegeven dat de demonstranten niet op de A12 mogen demonstreren. Vanwege het grote aantal protestanten, kan de politie niet voorkomen dat ze alsnog elke dag de A12 op gaan. En uit angst voor hoger beroep (waarop het rechtssysteem alleen maar verder zou dichtslibben), kan de politie niet anders doen dan dat ze nu doen.

Omdat de demonstranten zich niet aan de afspraak houden, mag de politie lichte vormen van geweld toepassen om de weg vrij te krijgen. Dus helemaal vrijuit gaan de XR-betogers niet.

