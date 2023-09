Extinction Rebellion wil geen waterkanon op de A12

Ik wil ook wel eens wat.

De omgekeerde wereld? Ja, de omgekeerde wereld. Inmiddels staat Extinction Rebellion wekenlang elke dag illegaal te demonstreren op de A12 bij Den Haag. En ze zijn niet zo blij met het politieoptreden. Goh.

Iets illegaals doen en ook nog eisen hebben. Klinkt tamelijk bizar, toch is het de werkelijkheid van vandaag de dag. Extinction Rebellion heeft een kort geding tegen de Staat aangespannen. Wat willen ze? Dat de politie niet langer gebruik maakt van het waterkanon.

Het is inmiddels dagelijkse kost voor de politie in Den Haag. Kost een miljoen euro per dag, maar oom agent kan in elk geval elke dag het waterkanon testen. Of zoiets. Terwijl de gemeente vrijwel dagelijks oproept om elders te demonstreren, gaan demonstranten van Extinction Rebellion dagelijks rond lunchtijd de A12 op. Dat duurt dan een uurtje, vervolgens worden de demonstranten in een busje gezet en afgezet op een andere plek. En dan zeggen ze: tot morgen. Dit is al sinds 9 september het geval.

Voorlopig grijpt de overheid niet harder in. Ondanks de dagelijkse illegale demonstraties vinden er geen vervolgingen plaats. Daardoor kan Extinction Rebellion lekker doorgaan op het pad der wetteloosheid, in de strijd tegen de steun voor fossiele brandstoffen. En komen ze nu zelfs met een kort geding.

Waterkanon op A12

De politie maakt onder meer gebruik van een waterkanon om de demonstranten weg te krijgen. Deze staat op het standje Gardena tuinslang. Mensen worden niet omver geblazen, maar wel nat genoeg gemaakt in een poging om ze weg te krijgen. Een verfrissende douche op een warme zomerdag, echter met de herfst lijkt me dat toch minder prettig.

Extinction Rebellion is niet blij met het waterkanon en wil het ding weghebben. Daarom hebben ze een kort geding aangespannen. Advocaat Willem Jebbink, die de actiegroep vertegenwoordigd, heeft het over volstrekt onnodig en disproportioneel. Maar is de A12 blokkeren ook niet volstrekt onnodig en disproportioneel?