Driften voor de wetenschap: hier kan het!

Het kan belangrijk zijn bij een auto of ‘ie wel een beetje kan driften. Er is een plek waar dat kan (en mag!).

Wij als doorsnee burgers die ook maar naar ons werk moeten, vragen onbedoeld vrij veel van een auto. Na bijna 140 jaar autorijden zou je verwachten dat de techniek ingeburgerd genoeg is om eindeloos mee te gaan, maar het is enkel nog complexer geworden. Terwijl de verwachting toch is dat een auto, relatief moeiteloos, elke keer in leven komt met het indrukken van de startknop en je veilig op je plek van bestemming brengt.

Extreme omstandigheden

En in een nazomerse dag bij zo’n 15 graden zonder regen lukt een auto dat vrij makkelijk. Wat nou als de temperaturen beginnen met een minteken of een dubbel cijfer met een drie of vier aan het begin? Dat moet ook kunnen, namelijk. Gelukkig zijn autofabrikanten ook niet achterlijk en wordt dat uitbundig getest alvorens het model op de markt komt. Hoe doe je dat dan? In het geval van extreme kou, door een gebied op te zoeken waar het vrijwel altijd koud is. Vele fabrikanten kiezen dan voor Lapland.

Lapland

Daar is de kans op sneeuw namelijk vrij groot, al dan niet honderd procent. Een bekend voorbeeld is het Zweedse Arjeplog, waar autofabrikanten auto’s tot in het extreme testen om te kijken hoe ze het doen met extreme kou. In deze dagen van EV-rijbereik helemaal geen onnodige luxe.

UTAC

Een Britse firma genaamd UTAC deelt nu met ons dat ze hun testbaan in Finland uitgebreid hebben. De ‘Mellatracks’-testbaan ligt nabij Ivalo en daarmee erg noordelijk in het land. Veel noordelijker dan Arjeplog en dus is sneeuwpret gegarandeerd. De bijgeleverde foto’s tonen namelijk dat je al lekker veel lol kan hebben met zelfs een standaard ogende BMW 5 Serie (G30). Lekker driften in de sneeuw, en dat onder werktijd. Moet leuk zijn, toch?

De toevoegingen aan de Mellatracks zijn drie banen: een 600 meter lange ‘dragstrip’ voor acceleratie en remmen op sneeuw en ijs, een cirkel met een diameter van 200 meter om het bochtenwerk te kalibreren en om de hele rijdynamiek te toetsen een 1,7 kilometer lang circuit met verschillende bochten. Volgens UTAC zijn dit soort banen cruciaal voor fabrikanten om te weten hoe de hulpsystemen van de auto inspelen op onvoorziene omstandigheden bij slecht weer. Je ziet hoe de sneeuw van twee weken geleden het hele land en verkeer weer lam legt, dus het is mooi om te zien dat er nog steeds aan gewerkt wordt. Overigens is UTAC een overkoepelende organisatie en kunnen de banen door meerdere fabrikanten gebruikt worden, zo test Hankook bijvoorbeeld hun banden hier.

De Mellatracks tellen zo in totaal bijna 100 kilometer aan banen, waaronder 1,2 kilometer overkapt voor die ene paar dagen in het jaar dat het toch zonnig is in Ivalo. Dan kunnen de extreme situaties nagebootst worden. De banen liggen op 10 kilometer afstand van Ivalo Airport, dus kunnen fabrikanten eventueel hun testmules invliegen. Spyshot-paparazzi in Finland opgelet, dus.