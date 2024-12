Dit is de Urban Cruiser: wordt deze elektrische Toyota wél een hit?

De Toyota Urban Cruiser is terug van weggeweest, maar nu is het een EV.

De opmars van de EV mag dan niet zo hard gaan als gehoopt, er valt nog genoeg te halen. Zeker in het segment van de compacte cross-overs. Ook Toyota gaat nu eindelijk dit razend populaire segment betreden met een EV. Wellicht dat deze auto het succes gaat brengen wat de bZ4X niet bracht.

Bekende naam

De nieuwe Toyota heeft een bekende naam: Urban Cruiser. De Urban Cruiser kennen we natuurlijk als de vierkante cross-over uit 2009, wat nooit echt een succes is geworden. Desalniettemin brengt Toyota deze naam terug voor de nieuwe EV.

De Urban Cruiser is de productieversie van de Urban SUV Concept die we vorig jaar te zien kregen. De auto heeft nu gewoon normale spiegels in plaats van de ‘kijk mij eens futuristisch zijn’ cameraspiegels, maar verder is Toyota aardig trouw gebleven aan de concept car. Ook de verzonken achterste deurgrepen á la Alfa 156 hebben het productiestadium gehaald.

Positionering

Het gamma van de Toyota wordt er niet overzichtelijker op, want dat zit al boordevol met cross-overs. Met een lengte van 4,29 meter wordt de Urban Cruiser tussen de Yaris Cross en de Corolla Cross gepositioneerd. Met als belangrijk verschil dat deze auto dus volledig elektrisch is.

Drie varianten

Je kunt kiezen uit drie varianten. De instapper heeft een 49 kWh accu en 144 pk op de voorwielen. Daarna volgt een versie met een 61 kWh batterij en 174 pk. Tot slot is er nog een variant met dezelfde accu en vierwielaandrijving, die 184 pk sterk is.

De vierwielaandrijving bevestigt volgens Toyota de status als “authentieke SUV”. Er zit zelf een heuse Trail Mode en Downhill Assist Control op. Heeft Toyota de naam Urban Cruiser zo treffend gekozen, gaan ze er toch weer een terreinwagen van proberen te maken…

Interieur

Toyota wil de auto graag een stoer karakter meegeven, zoveel is duidelijk. Daarom is ook het interieur wat robuuster vormgegeven, met vierkante ventilatieroosters. Toyota gaat nu ook mee in de trend om het instrumentarium en het infotainment te combineren in één breed scherm.

Brussel

Wat je misschien ook nog wil weten is de actieradius, maar daar wordt nog met geen woord over gerept. De prijs is uiteraard ook nog een vraagteken. Wel kun je de auto volgende maand al in het echt bekijken. De Toyota Urban Cruiser beleeft namelijk zijn publieksdebuut op de Autosalon van Brussel.