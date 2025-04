Volgend supercarmerk maakt Le Mans Hypercar-deelname bekend!

De hoofdklasse van het WEC stroomt over van de toffe automerken!

Gelukkig: het World Endurance Championship is weer relevant. De raceklasse werd jaren aan een stuk gedomineerd door merken als Porsche, Audi en Toyota. Zo erg zelfs dat klasse steeds minder interessant werd. Dankzij nieuwe regels nemen steeds meer mooie automerken de stap om een Hypercar-team op te richten. Daar komt er vandaag eentje bij.

Middels een video op X laat McLaren weten dat het terugkeer naar de moeder aller langeafstandsraceklasses. Het Britse supercarmerk rijdt al even mee in de GT-klasse. Zo ook dit jaar met de 720S GT3 Evo. Nu gaat McLaren dus de stap naar de hoogste divisie maken.

In de video zien we een onderbelichte hypercar en horen we een gillende plofmotor. Heerlijk. Uit dit eerste beeld maken we op dat de McLaren Hypercar niet zozeer op een straat-McLaren moet lijken. Lamborghini deed dat bijvoorbeeld wel door het koplampdesign over te nemen.

Wanneer doet McLaren mee aan Le Mans?

De editie van dit jaar zou een mooi moment zijn voor McLaren om terug te keren in de hoofdklasse. Het is precies dertig jaar geleden dat de geweldige Kokusai Kaihatsu F1 GTR de eindoverwinning wist te boeken. Helaas komt dat nog te vroeg.

McLaren zal pas tegen 2027 meedoen in de Hypercar-klasse van het WEC en de 24 Uur van Le Mans. Dan gelden nog dezelfde regels als nu. De FIA ​​en de Automobile Club de l’Ouest hebben de levensduur van de huidige regels verlengd tot eind 2029. Het is nog onbekend of McLaren haar LMDh-auto ook gaat inzetten voor het IMSA-kampioenschap.

Met de deelname van McLaren loopt de LMDh-afdeling over van de prachtige merken. We noemen Aston Martin met de omgebouwde Valkyrie, Porsche, Toyota, Cadillac, BMW, Alpine, Ferrari en Peugeot. En dan staat er nog een merk te trappelen in de coulisse.