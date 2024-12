HEET! Eerste blik op de nieuwe BMW M3

Van BMW mogen we al een kleine eerste indruk krijgen van de hagelnieuwe M3.

De huidige BMW M3 wist lekker de tongen los te maken. Het woord ‘choquerend’ lijkt de lading goed te dekken. Dat terwijl de varkensneus-grille en de proporties voorop vooral het probleem zijn, verder is het net als vrijwel al zijn voorgangers gewoon de keurig gestylede BMW 3 Serie met dikke heupen en schouders. Het is een beetje als het hoofd van Octo (van Spongebob) op het lichaam van Dafne Schippers: vooral bij het gezicht gaat het mis.

Nieuwe BMW M3

Wat dat betreft lijkt BMW met de Neue Klasse-designtaal ietsje meer de ouderwetse en ‘opgeruimde’ kant op te gaan. En da’s positief, maar kan je van een clean ontwerp nog wel een lekkere dikke bom maken? Ja hoor. We hebben namelijk het eerste beeld van de nieuwe BMW M3 te pakken. En al is ‘ie nog dik gecamoufleerd, we krijgen al wel een mooie eerste indruk.

M3 EV

We gaan het absoluut nog geen onthulling noemen en ook niet iets waar je definitieve conclusies uit kan trekken, maar wel een mooi voorproefje voor de nieuwe BMW M3. Denk aan een Vision Neue Klasse met lekker uitgezette wielkasten. Dat beeld bevalt ons wel. Proportioneel oogt ‘ie lekker potig in ieder geval. Dat moet qua styling vast helemaal goed komen.

Geen controversiële varkensneus meer, maar wel een controversiële aandrijflijn. Want ja, het Neue Klasse-platform betekent dat we hier naar de elektrische BMW M3 kijken (ZA0), waarvan de naam ‘iM3’ kan zijn (maar niet bevestigd is). Wel betekent het volgens bronnen een meer dan 1.000 pk sterke aandrijflijn dankzij vier e-motoren, voor elk wiel één. Zo zou BMW hun Freude am Fahren willen toepassen middels een geavanceerd torque vectoring-systeem. Volgens de ontwikkelingsbaas van BMW M opent de elektrificatie een hele nieuwe dimensie voor rijdynamiek. Voor een EV klinkt het veelbelovend.

Voor de doorwinterde benzinedrinkers onder ons heb je overigens nog altijd de keuze tussen EV en ICE, want naast deze Neue Klasse-versie van de BMW M3 is het merk ook nog van plan om de levensspanne van de G80 te verlengen middels de M3 G84. Deze behoudt zijn zes-in-lijn en moet het hebben van (mild) hybride-kracht.