Zeldzame Alfa Romeo 156 met Busso-V6 zoekt nieuwe eigenaar

250 pk en een handbak in een sportieve Alfa-station: wat wil een mens nog meer?

Het wil me nog niet lukken om mijn partner ervan te overtuigen dat onze levens een stuk mooier zullen zijn met een stationwagon. Ik zal een nieuwe poging wagen met de Sportwagon waar we het nu over gaan hebben, maar ik vrees dat ik het antwoord al weet.

Genoeg over mij, tijd voor deze prachtige Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon die te koop staat op Marktplaats. De langere versie van de hot hatch mag zeker zeldzaam genoemd worden. Alfa bouwde er tussen 2002 en 2005 maar 1.678 van. Daarmee is de 156 GTA Sportwagon bijvoorbeeld zeldzamer dan de BMW Z8.

Onder de motorkap ligt misschien wel de bekendste Alfa-motor aller tijden: de 3.2-liter Busso-V6, vernoemd naar de legendarische Alfa Romeo-ingenieur, Giuseppe Busso. De zescilinder produceert 250 pk, 300 Nm en een zalig geluid. Het vermogen gaat via een handgeschakelde zesbak naar de voorwielen.

De Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon op Marktplaats

Een van de vroege 1.678 stuks vond zijn thuis in Duitsland. In 2011 verhuisde de station naar de huidige Nederlandse eigenaar. Nu doet ie de Gran Turismo Alleggerita van de hand. De station staat op de originele 17-inch Teledial-velgen. Eind vorig jaar kreeg de Alfa een grote beurt. De distributieriem en oliefilters zijn toen vervangen. In de afgelopen 23 jaar is er ruim 151.000 kilometer mee gereden.

Dat is er op de foto’s niet aan af te zien. De lederen bekleding begint gebruikerssporen te vertonen, maar verder ziet de Alfa er vanbinnen piekfijn uit. Je zit er voorin op sportstoelen en hebt aluminium details. Achterin is met een ruimte van 360 liter genoeg bagageruimte.

Wat kost de 156 GTA Sportwagon?

Nieuw kostte de zeldzame 156 bijna € 50.000. Er is nu nog een behoorlijk deel van die waarde over. De verkoper vraagt € 29.950,- op Marktplaats. Weet dat als je hem koopt, je er ook een te gekke raceauto van kunt maken.