Nieuwe Mazda voor Europa laat zich voor het eerst zien!

De strakke Chinese opvolger van de CX-60 komt dit jaar nog naar Europa.

We werden aangenaam verrast door de komst van de Mazda 6e. Al helemaal toen duidelijk werd dat deze elektrische 6 naar Europa komt. Waarschijnlijk kijk jij ook met positieve gevoelens naar de prachtige 6e. Maar wist je dat ie onderhuids eigenlijk een ChangAn Deepal 03 is? Is ie daardoor ineens minder begeerlijk?

Zo’n zelfde trucje haalt Mazda uit met de EZ-60. Je mag dit model zien als de grote broer van de 6e of de elektrische opvolger van de CX-60. Mazda deelt de eerste beelden van de hoge 6 via het Chinese social media platform Weibo. In een videootje krijgen we al wat leuke features van de knappe EZ-60 te zien. Zo weten we dat de buitenspiegels camera’s zijn en dat de luchtinlaten ook echt lucht doorlaten. En net als bij de 6e geldt: ziet hij er niet geweldig uit?

Gedeeld platform met Chinese EV

De EZ-60 deelt zijn basis met de Deepal S07 die je hieronder ziet. De samenwerking is onderdeel van een joint venture tussen ChangAn en Mazda. Specificaties van Mazda zijn er nog niet, dus spieken we even bij de Deepal. Het vermogen weten we niet, maar het is wel al bekend dat de S07 een actieradius van 475 kilometer heeft dankzij een 80-kWh batterij. De S07 kost in Nederland tenminste € 45.000. Zou Mazda daaronder kunnen zitten met de EZ-60?

Die naam EZ-60 staat trouwens nog niet vast. In China wordt deze naam nu gebruikt. Daar gebruiken ze ook de naam EZ-6 nog voor de 6e. Dikke kans dat de Nederlandse versie dus CX-60e of zoiets dergelijks gaat heten. Daar komen we misschien wel volgende maand achter. Mazda heeft een eventje gepland staan in mei in België waar het nogal geheimzinnig over doet. Mocht de EZ-60 zich dan niet laten zien, dan gebeurt het wel op de autobeurs van Shanghai (25 april tot en met 2 mei).

Meer strakke Mazda’s op komst?

Het lijkt erop dat Mazda het niet bij deze twee Chinese EV’s laat zitten. Volgens de geruchten denkt Mazda na over een derde en vierde samenwerkingsmodel met ChangAn. Mocht dit plan doorgaan, dan zouden deze auto’s ergens tussen 2028 en 2030 klaar moeten zijn. Eerst maar eens zien hoe de Mazda EZ-60 het hier gaat doen.