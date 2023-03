Durf jij? Scheuren in een Ferrari van 20 miljoen [video]

Samengeknepen billen bij het schieten van de promo in een Ferrari 250 GT SWB California Spider.

Potverdikkie, wat zijn sommige prachtige bolides toch peperduur geworden de afgelopen jaren. Zelfs als multimiljonair is het helemaal niet meer zo vanzelfsprekend dat je alles kunt kopen wat je hartje begeert. Hoe ouder we worden, hoe duurder iconische bolides uit het verleden

Daar is deze Ferrari 250 GT SWB California Spider uit 1962 geen uitzondering op. De open Ferrari uit de jaren zestig maakt onderdeel uit van de Amelia Island veiling, georganiseerd door Gooding & Company.

Ferrari 250 GT SWB veiling

Voor het kavel werd een gelikte promo met de Ferrari geschoten. Je gaat mij niet vertellen dat de bestuurder geen samengeknepen billen had tijdens de opname. Want Gooding & Company verwacht een opbrengst tussen de 18 en 20 miljoen (!) dollar voor deze Ferrari 250 GT SWB California Spider. En in de promo zit meneer doodleuk lekker te scheuren in de Ferrari. Zoals het heurt natuurlijk. Maar tegelijkertijd lijken bomen en andere obstakels langs de weg opeens heel eng.

Overigens wel fijn dat Gooding & Co deze video heeft geschoten. Want de nog geen drie liter grote V12 onder de kap klinkt heerlijk, zoals je van een Ferrari V12 mag verwachten. Van deze SWB California Spiders zijn er slechts 37 gebouwd. De twaalfcilinder is gekoppeld aan een handbak met vier verzetten. De atmosferische motor levert 243 pk.

Elk van de 37 exemplaren zijn natuurlijk bijzonder. Maar aan deze hangt een extra bijzonder randje. Deze auto is namelijk gebouwd voor de 1962 New York International Auto Show, gespoten in de kleur Azzurro Metallizzato. Bovendien wisselde de auto nauwelijks van eigenaar. Sinds 1972 maakte de Spider deel uit van slechts twee grote Ferrari collecties.

Of de auto en het verhaal eromheen ook 20 miljoen dollar waard is? Dat is aan de bieders. De veiling is vanavond Nederlandse tijd.