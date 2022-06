Video: Ferrari F40 crasht tijdens heuvelklim

Auw, een Ferrari F40 crashte tijdens een heuvelklim in Zwitserland. Pijnlijk om de beschadigde F40 te zien!

We hebben overwogen om in de kop ‘peperdure crash Ferrari F40’ te vermelden, maar uiteindelijk vonden we dit al erg genoeg klinken…

Tijdens de 2022 Kerenzerbergrennen in de Zwitserse Alpen vond onlangs een toertocht met Ferrari’s plaats. Dit alles ter gelegenheid van Ferrari’s 75ste verjaardag. Het was een prachtige dag, de zon scheen, de hemel kleurde blauw en er was een fors deelnemersveld met een grote diversiteit aan Italiaanse raspaardjes.

Maar voor de eigenaar van een Ferrari F40 liep deze dag toch even anders. Bij een flauwe bocht naar links brak de achterkant van de iconische supercar uit. De auto reed vervolgens vol een muur in met desastreuze gevolgen voor de voorzijde van de F40. Zowel de bestuurder als omstanders kwamen er overigens zonder kleerscheuren van af.