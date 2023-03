Geef je BMW X5 wat vitamientjes met Prior Design

Een gezonde upgrade voor je BMW X5, Prior Design geeft het je.

De BMW X5 is van zichzelf al een statige SUV als in: moeilijk te missen. Het is nu eenmaal een wat opvallender model als de kleinere X3 of X1. Wil je het lekker bont maken dan is daar de X6. Voor iedereen die het graag bij het praktische houdt is er de X5.

De BMW X5 werd recent van een facelift voorzien. Zit je nog met de oude en wil je deze ook wel opfrissen dan kun je bij Prior Design aankloppen. De tuner komt met een kitje voor de pre-facelift X5 van BMW.

Het woord deftig zullen we niet in de mond nemen, maar de SUV lust best wat spinazie. Spierballen zie je in vorm van een widebody met grote wielen. Het is allemaal uiterlijk vertoon, want voor tuning van de motor of aanpassingen aan het onderstel moet je niet bij Prior Design aankloppen. Een achterspoiler, voorsplitter en een diffuser maken allemaal deel uit van deze pimp my ride.

Voor de verandering is de tuning van Prior Design voor de BMW X5 niet geconcentreerd op enkel het M-model. Met je ‘gewone’ X5 kun je dus ook gerust aankloppen bij de tuner. Dan krijg je zoiets als het model op de renders. Knapt de SUV best van op toch? Je kunt altijd nog doorsparen voor de facelift, als je absoluut toe bent aan wat nieuws.