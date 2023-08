Dutch GP vestigt F1-record: meeste inhaalacties ooit

Wat nou, op Zandvoort kun je niet inhalen?

Formule 1 is een sport met eindeloze statistieken, waarbij er iedere race zo’n beetje een nieuw record verbroken wordt. Net als in het Guinness Book of Records zijn niet alle records even relevant, maar gisteren is op Zandvoort toch wel een bijzonder record verbroken.

Wat blijkt namelijk? De tumultueuze race van gisteren leverde een recordaantal inhaalacties op. Dit was eigenlijk het droomscenario voor de Nederlandse fans: een race vol actie en uiteindelijk wint Max Verstappen. Wat wil je nog meer?

We hebben de inhaalacties niet zelf geteld (dat geven we gewoon toe), maar gelukkig was er een toegewijde F1-fan die dat wel heeft gedaan. Hij deelde zijn bevindingen op Reddit: er zijn maar liefst 186 (!) inhaalacties uitgevoerd tijdens de race op Zandvoort, een nieuw record.

Het record was eerst in handen van de GP van China in 2016 (de race waar Kvyat de bijnaam Torpedo), toen er 161 keer werd ingehaald. Het bijzondere is wel dat het toen gewoon kurkdroog was, terwijl de inhaalacties van gisteren voor een groot deel te danken waren aan het vocht dat uit de lucht kwam.

De meest chaotische ronde van allemaal was ronde 3, toen er maar liefst 63 inhaalacties plaats vonden. Daarmee werd er in één ronde meer ingehaald dan in de voorgaande twee races op Zandvoort samen. Ook dit is nog niet eerder vertoond in de Formule 1.

Niet alleen de coureurs hadden hun handen vol gisteren, dat gold ook voor de pitcrew. Er is namelijk nóg een record gesneuveld: dat van de meeste pitstops in een race. Er vonden tijdens de Dutch Grand Prix niet minder dan 107 pitstops plaats. De 2023 editie van de Dutch GP was dus niet alleen een vermakelijke race, maar ook eentje die de geschiedenisboeken ingaat.

Voor de liefhebber: op Reddit staat een opsommig van álle 186 inhaalacties op Zandvoort gisteren.