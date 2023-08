Lawson mag nóg een keer bewijzen dat hij beter is dan De Vries

Ook op Monza wordt Liam Lawson weer opgetrommeld als vervanger van Ricciardo.

Nergens in de Formule 1 wordt zo vaak van coureur gewisseld als in de Red Bull-familie. De situatie bij het moederteam is momenteel even stabiel, maar dat geldt weer niet voor AlphaTauri. Er zijn dit jaar al vier coureurs die in de AlphaTauri hebben plaatsgenomen.

Nu was het feit dat Daniel Ricciardo iets brak in zijn hand natuurlijk domme pech, dus dat heeft verder niets te maken met het beleid van Red Bull. Dit gaf wel weer een nieuw Red Bull-talent de kans om zijn kunsten te vertonen: Liam Lawson.

Lawson’s invalbeurt was niet zo indrukwekkend als die van Nyck de Vries vorig jaar, maar hij wist wél boven Tsunoda te eindigen op P13. Dat is De Vries dit jaar nog niet gelukt. Het is sowieso al knap dat Lawson de finish haalde, te midden van alle chaos.

AlphaTauri is in ieder geval tevreden met het debuut van Liam Lawson, want hij mag op Monza opnieuw in de auto stappen. Dat lag in de lijn der verwachting, maar het is nu officieel bevestigd door het team.

Ricciardo is inmiddels succesvol geopereerd, maar de volgende race is al dit weekend. Hij zal dus gewoon weer vanaf de zijlijn moeten toekijken, net als in het begin van het seizoen. Maar nu met een mitella.

Hoe lang Ricciardo’s herstel gaat duren is nog niet bekend, maar volgens Horner hoopt hij in Singapore weer in te kunnen stappen. Dan kan hij dit jaar voor de tweede keer een comeback maken, met alle bijbehorende media-aandacht. Voor Lawson zou dit betekenen dat hij dit weekend voorlopig de laatste kans heeft om zijn visitekaartje af te geven.

