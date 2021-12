Duurste bedrijfswagen van Marktplaats is een beest

Een grijns van oor tot oor zodra je op de startknop drukt. Dit is de duurste bedrijfswagen van Marktplaats!

Werk je om te leven of leef je om te werken? Het hebben van een leuk vervoersmiddel is in elk geval een belangrijk onderdeel van de dagelijkse rit naar je werk. Als je dit ook nog eens kan combineren met een leuke bedrijfswagen is dit helemaal top natuurlijk.

Duurste bedrijfswagen van Marktplaats

Hier in Europa zijn bestelauto’s voornamelijk praktisch. Niet zozeer leuk. Voor leuke bedrijfswagens moet je naar de Verenigde Staten kijken. Het land van de pickups, enorme SUV’s en voertuigen die je hier in Nederland met een grijs kenteken kunt rijden. Bijvoorbeeld een RAM TRX met de 707 pk Hellcat motor! Juist ja.

Begin dit jaar reden we de brute RAM TRX voor een rijtest. Inmiddels zijn er meerdere exemplaren verkrijgbaar in Nederland. De duurste bedrijfswagen van Marktplaats is dan ook een TRX. Dit wapen op wielen kost 129.950 euro. Hilarisch (of eigenlijk heel verdrietig) als je beseft dat dus de zakelijke prijs is. Exclusief BTW en exclusief BPM!

Gelukkig is de verwachting dat de brandstofprijzen de komende periode weer gaat dalen. Want anders zie je wekelijks de behaalde omzet van je onderneming in de brandstoftank van deze RAM TRX die we vonden op Marktplaats verdwijnen.