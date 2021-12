Wie was de snelste in de eerste vrije training op Jeddah?

Was Max de snelste op Jeddah, of werd de snelste tijd van de eerste vrije training toch gereden door Hamilton?

Het op een na laatste raceweekend van het razendspannende seizoen 2021 is aangebroken. Op de bouwval die de omgeving van het circuit van Jeddah in Saudi-Arabië nog is, reden de heren coureurs hun eerste rondjes. En wie deed dat het best, is dan altijd de vraag.

De kans is vooraf grot dat het óf Max Verstappen is, óf Lewis Hamilton. En ook nu klopte deze aanname, het was namelijk Hamilton die zijn Mercedes als een raket over de baan stuurde, op de voet gevolgd door Max.

Bottas houdt van dit soort banen, Perez moet nog even wennen.

Op de derde plek kwam niemand minder dan onze geweldige vent Valtteri Bottas. Zoals zovaak completeert hij in de tweede topauto van het veld de top 3. Helaas voor hem kwam hij wel net te kort om het Max lastig te maken, maar dat zijn we inmiddels wel van hem gewend.

De teamgenoot van Max, Checo Perez moest duidelijk nog even wennen aan het circuit van Jeddah.. Die kwam namelijk niet verder dan een teleurstellende elfde plek. Laten we maar zo denken, met dit tempo kan hij het Lewis zondag in rondje 30 van de racenog lastig maken, wanneer hij op een rondje wordt gezet.

Lewis Hamilton (1:29.786) MAX VERSTAPPEN (+0.056) Geweldige Vent Bottas (+0.223) Pierre Gasly (+0.477) Antonio Giovinazzi (+0.532) Carlos Sainz (+0.778) Charles Leclerc (+0.814) Daniel Ricciardo (+ 0.822) Fernando Alonso (+1.056) Sebastian Vettel (+1.100) Sergio Pérez (+1.174)] Esteban Ocon (+1.237) Lando Norris (+1.243) Lance Stroll (+1.258) Yuki Tsunoda (+1.313) Kimi Räikkönen (+1.510) George Russell (+1.557) Mick Schumacher (+1.739) Nicolas Latifi (+2.035) Nikita Mazepin (+3.678)

Wat kunnen we verder zeggen over de eerste kwalificatie op het nieuwe circuit van Jeddah? Nou, dat Max in zijn Red Bull het vooral heel goed deed op de harde witte band en dat de Mercedessen als een speer gingen op de zachte rode.

En verder is dit natuurlijk pas een eerste training, die tijden zeggen wel iets, maar nog niet alles. De punten worden pas zondag uitgedeeld en morgen is er eerst nog de kwalificatie.

Maar met de snelheid van zowel Max als Lewis zit het in elk geval opnieuw wel snor!