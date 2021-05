RAM 1500 TRX rijtest video: 707 pickup beest! - Autoblog.nl

De dikste, bruutste en gaafste pickup ooit? Huilende supercharger inkomende met de RAM 1500 TRX rijtest en video!

Het wedstrijdje ver plassen is in de Verenigde Staten de hoogte ingegaan. Na bloedsnelle sedans en coupé’s met achterlijk veel vermogen, zijn nu de pickups aan de beurt. Ford had natuurlijk de F-150 Raptor, maar RAM dendert daar overheen met de 1500 TRX.

Die naam is niet toevallig gekozen. De T-rex staat boven de Raptor in het rijk der dino’s. En ook qua prestaties verplettert de TRX enige aanwezige concurrentie. Er is doodleuk de Hellcat 6.2-liter V8 motor met supercharger in de pickup geplaatst. Was het nodig? Absoluut niet. Is het leuk? Jazeker weten. 707 pk en 880 Nm staan tot je beschikking in een bulderende verpakking.

Ondanks zijn enorme offroad banden en praktische voorkomen snelt de RAM 1500 TRX er tijdens onze rijtest in 3,7 seconden naar de 60 mph. Een officiële opgegeven tijd van 0-100 km/u is er niet. Europa is dan ook helemaal niet de bestemming voor de TRX. Vandaar dat we deze RAM 1500 TRX lenen via USCarDealer voor de rijtest. De topsnelheid is begrensd op zo’n 177 km/u. Dat is misschien maar goed ook.

De rijtest video van de RAM 1500 TRX is bijna verplichte kost om te kijken. Ook in de Verenigde Staten begint verduurzaming langzamerhand op de agenda te komen. Of er in de toekomst ooit nog zoiets geks als de TRX gaat komen is nog maar de vraag. Geniet, nu het nog kan.