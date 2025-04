Je wist niet dat je een slimme laadpaal wilde. Tot nu

Je zou denken: wat valt er nou te vertellen over een laadpaal? Er is vooruitgang geboekt!

De Easee Charge Max is daar het stijlvolle en slimme bewijs van.

Laten we eerlijk zijn: een laadpaal hangt prominent aan je huis. En dan wil je niet zo’n lompe witte doos aan de gevel. De Easee Charge Max komt in strak zwart, en is compacter dan zijn voorgangers. Esthetisch verantwoord, wife acceptance factor: check. En geloof me, dat maakt het verschil als je dagelijks tegen dat ding aankijkt.

Kabel vast of los? Jij bepaalt

De grootste vernieuwing zit ’m in de software. Deze laadpaal komt met een eigen app. Niet zo’n suffe waarmee je alleen een laadsessie start. Nee, je kunt echt van alles instellen. Zo bepaal je zelf of je de laadkabel permanent vast laat zitten, of liever los gebruikt. Handig als je je kabel liever in de auto houdt of simpelweg het aanzicht netter wil houden.

De Easee Charge Max is een driefasige lader, goed voor 11 kW standaard, maar hij kan zelfs tot 22 kW aan. Mits je meterkast dat trekt. Dankzij load balancing en een meegeleverde equalizer zorgt hij ervoor dat je warmtepomp, wasmachine en jacuzzi niet ineens zonder stroom zitten. De app toont precies hoeveel stroom er door elke fase loopt.

Slim laden = goedkoop laden

Waar het echt interessant wordt is de koppeling met dynamische stroomtarieven. De Easee Charge Max kan automatisch laden op momenten dat stroom het goedkoopst is. Combineer dat met je zonnepanelen en je bent koning van de kilowatt. Voor de datanerds onder ons: je ziet live wat je opwekt, wat je verbruikt en hoeveel je bespaart.

Of je nu met je telefoon, Apple Watch of laad-dongle komt aanlopen, de Easee Charge Max herkent je. En dankzij gebruikersprofielen weet hij precies wie je bent, wat je wil, en hoe laat je vertrekt.

Een laadpaal saai? Think again. De Easee Charge Max is stijlvol, slim en flexibel. En ja, we hebben een hele video gemaakt over een laadpaal. En jij hebt hem uitgekeken. Briljant toch?