Is de Kia EV4 Sedan de Multipla van 2025?

Man man man, hier worden we niet vrolijk van.

In februari onthulde Kia de EV4. Dat is dus oud nieuws, maar destijds liet Kia alleen een handjevol renders zien. Nu hebben we ook echt fotomateriaal van de auto en kunnen we het ontwerp wat beter beoordelen. De foto’s zijn mooi, maar dat kunnen we helaas niet van de auto zeggen…

Je kijkt hier naar de EV4 Sedan. Dat is een kruising tussen een crossover en een sedan, wat sowieso al geen goed recept is voor een fraaie auto. Als je dat vervolgens combineert met een korte, schuin aflopende neus en een lange overhang aan de achterkant krijg je een heel eh… bijzonder geheel. De karakteristieke designtaal van Kia kun je mooi of lelijk vinden, maar de proporties zijn echt ver te zoeken.

Het goede nieuws is dat er ook een EV4 Hatchback is. Daar hebben we nog geen ‘real life’ plaatjes van, maar die is in ieder geval een stuk beter geproportioneerd. Al heb je dan nog steeds dezelfde neus… Die ziet eruit alsof een kleimodel voorover op de grond is gevallen en vervolgens toch is goedgekeurd.

De specificaties hebben we al behandeld, maar voor de volledigheid zullen we die nog even herhalen. In tegenstelling tot de EV6 heeft deze EV4 geen 800V-technologie. Het snellaadvermogen is nog steeds niet bekend, maar laden van 10 tot 80% duurt 31 minuten.

Qua batterijen is er de keuze uit een 58,3 kWh- en een 81,4 kWh-accupakket. In dat laatste geval heb je 630 kilometer range, met de instapper kom je 430 kilometer ver. De hatchback zit daar 20 tot 40 kilometer onder. Dat is dan wel weer het voordeel van een sedan. Nog een voordeeltje is de bagageruimte van 490 liter in plaats van 435 liter.

De verkoop van de Kia EV4 gaat naar verwachting in de tweede helft van 2025 van start. We zijn benieuwd hoe goed de sedan het gaat doen ten opzichte van de hatchback. Dat een auto lelijk is hoeft natuurlijk niet te betekenen dat mensen ‘m niet kopen.